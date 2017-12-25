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Гомельский «лабиринт»: история района Залиния

  • 25 декабря 2017, 16:34
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Как складывалась история одного из самых больших исторических районов Гомеля? В чём его особенность и какая судьба ожидает его архитектурное наследие?

На эти и другие вопросы отвечает краевед Андрей Скидан.

Образовательно-просветительский проект KRAJAVID создаёт видео по истории, культуре и достопримечательностях родного края.


Вондел 18/12 - 27/12:
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