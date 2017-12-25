На трассе Гомель — Мозырь разбилась маршрутка, водитель уснул за рулем — фотофакт

В тяжелую аварию попал микроавтобус одного из гомельских перевозчиков.

Фотографиями ДТП с «Сильными новостями» поделились читатели. Они же сообщили, что попавший в аварию микроавтобус принадлежит одной из гомельских фирм, занимающихся пассажирскими перевозками.









По имеющейся информации, в маршрутке были пассажиры, однако серьезно из них никто не пострадал. Лишь у одной женщины повреждение носа.

Очевидцы сообщают, что авария произошла по вине водителя — уснул за рулем. Собственно говоря, он и оказался единственным пострадавшим. Сейчас мужчина в больнице.