На трассе Гомель — Мозырь разбилась маршрутка, водитель уснул за рулем — фотофакт
- 25 декабря 2017, 14:38
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Метки: Авто (4758), Происшествия (11361), Область (4925)
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