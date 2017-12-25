Городской форум: как это было?

Городские собрания ГДФ завершили 2017 год грандиозным событием — Городским форумом. Более 10 спикеров, около 60 участников, 5 часов панельных дискуссий на 3 разные темы — так, с драйвом, конструктивными спорами и возможностью посмотреть на городские проблемы со стороны, прошло мероприятие.













Как защищать свои интересы — рассуждали участники вместе с экспертами Сергеем Дашкевичем из «ВелоГомеля», инициатором «Генплана для Минчан» — Денисом Кобрусевым, Алесей Авласевич — гомельчанкой, открывшей Центр беларуского языка и Мариной Корж из «Офиса европейской экспертизы и коммуникации».









Как найти общий язык с госорганами? С какими проблемами сталкиваются активисты? Что делать, чтобы участвовать в развитии города? На эти вопросы пытались коллективно и лично для себя ответить участники дискуссии.









Сергей Дашкевич:

— Довольно долгое время Управление спорта и туризма, ГАИ и велосипедисты говорили об одном и том же, но не знали, как и что делать. Но всё сдвинулось с мёртвой точки только тогда, когда мы, оказавшись в нужных местах, перестали бояться что-то сказать.

Сейчас мы можем похвастаться тем, что у нас есть помощь со стороны государства в проведении мероприятий. Они решают вопрос юридический, потому что они в нём разбираются. Мы решаем вопросы технические, отвечаем за людей.

Безусловно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, но на данный момент можно сказать, что проблемы велосипедистов начинают хоть и медленно, но решаться.













Денис Кобрусев:

— Любой житель может участвовать в развитии города. Другое дело, что не все об этом знают. Если тебя что-то не удовлетворяет — нужно думать, что хотелось бы изменить. Чтобы, когда придёт время, было что сказать.









Алеся Аўласевіч:

— Каб дамагацца вырашэння праблем — трэба ведаць чаго ты хочаш. Раней,калі мы вучыліся пісаць звароты, мы распісвалі праблему і яе наступствы на некалькі старонак. І чыноўнікі проста не ведалі, што нам адказаць. Зараз мы апісваем гэта ў некалькіх сказах, а ў астатняй частцы фармулюем што нам трэба.













Марина Корж:

— На мой взгляд, одной из проблем активистов является отсутствие поддержки единомышленников. Люди не кооперируются, не заручаются поддержкой других, а пытаются решать проблемы по одному.

















Вторая панельная дискуссия была посвящена СМИ и их роли в городском развитии. Среди спикеров были учредитель портала «Сильные новости», директор ГДФ Пётр Кузнецов, уоutube-проект «Роторная Жатка» и редакторка журнала СityDog.by — Яся Королевич-Картель.









На дискуссии поднимались такие темы как феномен гражданской журналистики, отличия между блогингом и журналистикой, влияние СМИ на решение городских проблем, а также почему об одних мероприятиях пишут, а о других нет.

Пятро Кузняцоў:

— Гомельчане являются не только целевой группой нашего сайта, но и соучастниками всего, что мы выпускаем. У нас огромная редакционная почта и все самые громкие медийные случаи, которые в Гомеле были, были подняты и распутаны как раз по сигналу людей.





Наличие информационной повестки меняет реальность города. Наличие независимой альтернативы общегородского масштаба объединяет жителей единой повесткой и виденьем проблем, создаёт новую и другую реальность, в которой у людей появляется больше возможностей. И сам город становится другим, потому что информация, которая попадает в СМИ, может поднять волну общественного мнения. А как только проблема оказывается наверху — она начинает решаться.





С точки зрения редакционной политики «Сильные новости» открыты для всего. Единственное условие — мы не ставим регулярные мероприятия. Сайт должен дать важную и интересную информацию для гомельчан. Для тех, кто хочет, чтобы их инфоповод попал на наш сайт, есть несколько советов: надо делать что-то действительно важное, способствующее изменениям, на что будет отклик гомельчан, а также нужно быть креативным, а не постоянно делать одно и то же в ожидании, что о тебе напишут.

Роторная Жатка:

Виктор Рубцов:

— Я не могу сказать, что мы гражданские журналисты. Но в какой-то мере мы тоже в этом участвуем — когда находим какие-то события, то иногда отсылаем их в СМИ. В целом, на мой взгляд, блогинг не может быть журналистикой, потому что мы не претендуем на объективность. Для нас это хобби, занятие, которое нам нравится. Мы занимаемся этим в свободное от работы время.

Дмитрий Сабуров:

— Когда обыватель сталкивается с проблемой — он пытается решить её с позиции жертвы, где власть выступает как тиран. Роторная Жатка поднялась на другой уровень: власти не знают, как с нами разговаривать, ведь мы не жертвы и не тираны. Мы освещаем проблемы саркастически, с юмором. Мы смеёмся над проблемами и ничего не просим, а только хотим, чтобы все делали своё дело.





Яся Королевич-Картель:

— Мы (СityDog.by) считаем, что изменение города должно происходить на уровне отождествления человека с городом. 70 лет советской власти заставили людей сильно не привязываться к месту, забыть историю своей страны и своего города. Из-за этого определённого пласта исторической памяти не осталось. Поэтому для нас было важно создавать городскую мифологию. Нам кажется, что рассказывать о городе, заставляя горожан думать, что это их город — это самое важное.

Третья панельная дискуссия, спикерами которой были Юнэля Сальникова (консультант организации Pact), Антон Родненков (исполнительный директор журнала «Идея») и Пётр Кузнецов, была призвана обсудить развитие Гомеля.

Антон Родненков:

— Иногда кажется, что мы живём в маленьком городе, маленькой стране и всё у нас маленькое. На самом деле, Гомель — достаточно большой город. И относительно проблем, которые есть у города — я вижу, что мы немного отстаём от столицы. С другой стороны — мы имеем большой потенциал: что бы мы не делали — это скорее всего будет что-то новое и полезное. Поэтому любые инициативы в Гомеле нужно поддерживать: и по доступной среде, и по экологии, и по культуре, и по развлечениям... Очень хорошо, что есть, в том числе, информационные ресурсы, которые могут это усиливать.





Пётр Кузнецов:

— Для нас (для центра ГДФ и «Сильных новостей») — главные ресурсы региона — это люди. Деньгами распоряжается власть, административными полномочиями распоряжается власть, а на самом деле любой город делают люди. Проблема в том, что в Беларуси это работает многоступенчато: самые активные уезжают из городов и не остаётся вообще никого.









Если говорить о развитии и о том, каким должен быть город, то мне бы хотелось, чтобы наши люди решили для себя эту ментальную проблему. Ведь проблема не в том, что в Гомеле плохо живётся, а в том, что нам всё время кажется, что надо жить крупнее. Это такой постсоветский синдром: смотрят на Москву и думают, что жизнь может быть только в Москве, потому что это мегаполис. На самом деле, Гомель абсолютно самодостаточный во многих планах: у нас есть университеты, промышленность, нефть. Но в головах сидит комплекс: либо уехать, либо сидеть здесь и постоянно ныть о том, что в Минске лучше. А на самом деле, в Минске те же проблемы: Минск хочет быть маленькой Москвой.

Если любить свой город как свой дом, то всегда жить будет хорошо.









Юнэля Сальнікава:

— Рэгіянальнае развіццё — гэта перадусім развіццё людзей. Гэта вельмі комплексны панятак, які ўключае тэрытарыяльнае і эканамічнае ўстойлівае развіццё. Укладаць рэсурсы ў развіццё грамадскіх супольнасцяў — гэта адзіны шлях, які дапаможа нашай краіне.









Организаторка «Городских собраний ГДФ» Яна Устиненко пояснила, что Городские форумы и дискусии такого формата являются возможностью проанализировать, обсудить происходящее и сделать выводы:

— Городской форум — это новое мероприятие, расширенный формат Городских собраний ГДФ. Мы решили проанализировать общественные и информационные компании, посмотреть, как общество влияет на развитие региона.

На удивление было много людей. Ведь основная проблема Гомеля в том, что обычно на мероприятия приходит не больше 30 человек. А сегодня на нашем мероприятии было более 60 участников.









Городские собрания ставят перед собой задачу создать возможность обсуждать проблемы города, искать пути их решения и взаимодействовать с властями. Такими мероприятиями мы также создаём культуру ведения диалога и дискуссий. Я думаю, что участники Городского форума получили много пищи для размышлений, а также возможность познакомиться с единомышленниками.





К нам можно обращаться за экспертными консультациями, за поддержкой в проведении мероприятий или организации общественных компаний. Мы открыты с точки зрения организационной поддержки и развития.

Мы надеемся, что в следующем году нам удастся создать экспертную группу, которая будет обосновывать проблемы, поднимаемые нами на собраниях, а также давать советы как улучшить систему.



