«Стрелка» в городе. В Гомеле прошли уличные бои

Прямым рейсом из Могилева организаторы «Стрелки» привезли в город уже не тайный, но не менее адреналиновый, бойцовский клуб. Уличные бои, в прямом смысле этого слова, где любой желающий может принять участие и выйти в ринг. Как прошла первая «Стрелка» в городе смотрите в нашем репортаже.

















Свое начало «Стрелка» берет из Питера еще в далеком 2011 году. Турниры проходят по правилам ММА, их упрощенной версии, утвержденной Союзом ММА России, при участии судей высшей категории. Чтобы принять участие в турнире, нужно заполнить онлайн-форму и не иметь медицинских ограничений.













Первые турниры прошли в Бобруйске и Могилеве, и вот сейчас добрались и до Гомеля. По словам организаторов «Стрелки», спортивного клуба «Победитель» белорусского общественного объединения профессионального бокса, в следующем году турниры планируются проходить в Бобруйске и Гомеле: «Эти мероприятия мы проводим, чтобы снять агрессию среди молодежи, с общества в целом, и дать возможность проявить себя в ринге. А так же это любительская платформа для тех, кто хочет проявлять себя в спорте в дальнейшем. Половина участников турнира — непрофессиональные бойцы. Это просто люди с улицы. Благодаря нам они начинают посещать залы, набираются новой энергии, мы способствуем их дальнейшему заряду в спорте. Самые главные критерии участия — совершеннолетие и отсутствие медицинских показаний. Все участники проходят осмотр перед боем. Чтобы участники не причинили серьезных увечий себе и сопернику, за этим следит рефери, мастер спорта по дзюдо и самбо, Василевич Сергей».













В Гомельском турнире приняло участие 16 человек из Речицы, Березы, Светлогорска, Гомеля, Буда-Кошелева, Бобруйска, Могилева, Гродненской области, и даже приехали из Брянска. Больше всего участников приехали из Речицы. Они же одержали больше всего побед — 3 из 4.





На турнир участники приезжали с группой поддержки. Среди всех «Стрелочников» выделялся Андрей из Могилева. Он приехал со всей своей семьей — женой и сыном Владиславом, который не отходит от ринга ни на секунду, пока его отец, меньше чем за пару минут, одержал победу над соперником.

















«С самой первой стрелке, с первого турнира в Могилеве, я принимаю участие. Это пятый турнир и пятая победа. "Стрелка" — это не просто драка. Мне 42 года. Много молодежи, стыдно на них смотреть, идут по городу с бутылкой пива. Мы стараемся продвигать этот спорт в массы. Я и моя семья ведем спортивный образ жизни. Я увлекаюсь боями ММА. Для меня победа как закономерность. Проиграть я не могу, я не настраиваюсь на то, что кто-то одержит надо мной победу. Не в моем возрасте думать о чем-то плохом. Нужно думать только о хорошем».

















Бой проходил во Дворце спорта на Проспекте Ленина. Зал разделен на две части —балкон для зрителей и ринг в центре зала. Зона для зрителей была на удивление забита. Во время боя со всех сторон зала слышалась поддержка от коллег из клубов. Зрители на балконе «взрывались» и каждую победу зал принимал с невероятной бурей эмоций. Даже медперсонал, который обеспечивал сохранность каждого участника, молниеносно реагировали на каждый удар. Невозможно было стоять на месте. Бойцы, группа поддержки, фотографы и организаторы. Казалось, что вокруг ринга проходит еще больше движения, чем в самом ринге.





















После окончания турнира зрители еще долго оставались под впечатлением.

«Хлеба и зрелищ! — Улыбаются два молодых парня на вопрос "Ради чего они пришли посмотреть на бой?" — Это, наверное, инстинкты из древности, когда пещерные люди бились с мамонтами. Правда, они убивали друг друга. А мы пришли посмотреть на жестокость. Мы немного связаны с боями. Нам нравится смотреть на техничные драки».



































