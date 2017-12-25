Погода в Гомеле на неделю: снег 31-го декабря все-таки будет

Предновогодняя неделя будет пасмурной и с плюсовой температурой воздуха, но к 31 декабря похолодает.

На Рождество по григорианскому календарю будет пасмурно. К вечеру синоптику прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха не опустится ниже нуля, а вечером может даже подняться до +4°С.

Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Во вторник и среду сохранится плюсовая температура. Осадков не прогнозируется. Только в четверг высока вероятность небольшого дождя, который может растянуться на два дня. К вечеру субботы температура воздуха начнет падать — синоптики прогнозируют —1°С и небольшой снегопад.

31 декабря температура воздуха в Гомеле не будет подниматься выше нуля. Весь день прогнозируется небольшой снегопад. Ночью похолодает до —2°С.