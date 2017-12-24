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В гомельский костел прибыл Вифлеемский огонь — фото

  • 24 декабря 2017, 16:17
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Один из главных символов Рождества — Вифлеемский огонь — принял костел Рождества Девы Марии в Гомеле. Город над Сожем стал конечным пунктом в путешествии по территории Беларуси святыни, пламя которой было зажжено от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, сообщает корреспондент БелТА.





Эта благородная инициатива родилась в 1988 году. Каждый год огонь в конце ноября из Вифлеема в Вену доставляют на самолете в специальном контейнере. Затем он идет по Европе из рук в руки, по так называемой скаутской эстафете. По Беларуси священное пламя уже в 18 раз начинает свой путь в Гродно, а затем его доставляют в другие города.




По традиции Вифлеемский огонь вносят в храмы скауты. Прихожане со всей Гомельской области съехались сегодня утром в костел Рождества Девы Марии, чтобы принять участие в воскресной святой Мессе и первыми в регионе встретить священное пламя, забрать частичку огня в свои дома как символ мира и добра. Католики зажигают от огня свечи, которые потом поставят на стол в сочельник.





Вифлеемский огонь засияет также в больницах и хосписах, в детских домах и интернатах, в домах социальной опеки. Эта святыня имеет глубокий духовный смысл. Для христианина это символ горячего сердца, горячей любви и веры, которыми необходимо делиться друг с другом, а также тепла Рождества.


На этот раз девиз праздника — «Свет внутри тебя». Католики всего мира призывают хотя бы на время забыть о ссорах и конфликтах и зажечь в своей душе тепло. Вифлеемский огонь напоминает людям о необходимости проявлять все свои лучшие качества, следуя вечным моральным ценностям в христианстве.


Святыня в католических храмах пробудет до 6 января. Затем лампаду с огнем со Святой Земли передадут православным верующим.



Валерий Сидарчик, фото Сергея Холодилина, БелТА
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