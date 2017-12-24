Чем больше сумка – тем выше рентабельность. Что гомельчане покупают в Чернигове

«Девушка, да вы не волнуйтесь! Хватит всем места! Теперь не те времена, полупустые ездим», — успокаивает по телефону владелец одной из гомельских фирм, организующей шоп-туры в Украину. Гомельчане по-прежнему ездят за покупками в Чернигов. Потому что, во-первых — традиция, во вторых — «все равно выгодно».





Ранним пятничным утром желающих прокатиться туда-обратно в Чернигов набрался полный микроавтобус. Но прежде чем выехать на черниговскую трассу, маршрутка полтора часа плутает по темным безлюдным улицам Гомеля, подбирая клиентов в удобных для них местах.

Логистика у водителя Сергея выстроена четко — на листке формата А4 в определенной последовательности записаны остановки — агрогородок Красное, потом — несколько улиц Волотовы, Западный и, наконец, — Советский микрорайон. К шести утра Mercedes укомплектован разношерстной компанией из 13 человек: десяти женщин, двух мужчин и одного подростка. Впереди — заснеженная трасса, граница, а за ней — город-мечта.





Планы на ближайшие несколько часов у всех разные, а вот цель одна — выгодно закупиться! Выгодно — это, прежде всего, отбить потраченные на дорогу 22 рубля, ну, а дальше — как кому повезет.

Попутчики в большинстве выдались молчаливые. Но где вы видели разговорчивых незнакомцев в шесть утра? Впрочем, попадаются и жаворонки.

Вот хотя бы Наталья. Шутит и заливисто хохочет. Своих планов не скрывает — едет за сапогами 13-летнему сыну. В прошлый раз там же купила ему кашемировое пальто, байку на флисе, рубашку и еще кое-чего по мелочи, все, конечно, дешевле, чем в Гомеле — не без гордости отчитывается женщина.

На фоне точно знающих, куда и зачем они направляются, Дмитрий выглядит немного растерянным. Признается, что не был в Чернигове больше пяти лет. «Где выгоднее курс? Что точно брать, а чего не стоит? А вы не знаете, почем там грецкие орехи? — заваливает вопросами водителя молодой человек. С разочарованием обнаруживает, что через границу запрещен провоз петард и фейерверков. Кажется, поездка теряет смысл... Но это пока.

На часах 8.30. Позади граница и выгодный по алкоголю «дьютик». Побрякивая разнокалиберными бутылочками за 5 и 6 евро, микроавтобус паркуется на стоянке у знаменитых баз на улице Щорса, которая год уже как Ивана Мазепы. В прошлом году «декоммунизация» добралась и до самого толерантного из всех украинских городов — в итоге в Чернигове переименовали 59 улиц, напоминающих о советском прошлом.





— Алкоголь не больше 3 литров на человека, до 5 кг овощей или фруктов. Запрещен провоз семян, растений, животных, сало и мясо тоже нельзя, — озвучивает прописные истины водитель.

— Вот интересно, и кому здесь приходит в голову покупать животных? — недоумевают пассажиры.

— Недавно кто-то вез из Чернигова хамелеона.

— И что таможня? Отобрали?

— Не заметили! Он же не лает и не кукарекает, — улыбается водитель. Но шутки в сторону — нужно успеть сказать главное: «Итак, на базах стоим 2,5 часа. Кто не успеет — до следующего пункта назначения будет добираться самостоятельно. Семеро одного не ждут! Время пошло».





Первыми гомельчан встречают местные валютчики. Веселые, разговорчивые балагуры деятельность свою особо не афишируют, но и не сказать, что как-то особенно ее скрывают. «Вообще-то курс сегодня 27,7 но вам поменяем по 27,8», — обступают приезжих менялы. Пока шелестят купюры, рассказывают, как белорусы приезжают в Чернигов праздновать юбилеи и дни рождения — оказывается, заказать банкет в ресторане или кафе здесь выходит дешевле даже с затратами на дорогу и «зеленую карту».

— Схема такая: ваши приезжают, снимают квартиру на сутки. Однокомнатная с телевизором, стиралкой и вайфаем стоит 350 гривен, то есть на ваши — 25 рублей, идут в заведение, гуляют, потом возвращаются, ночуют, а утром еще шопинг себе устраивают. Уезжают довооольные!

Немало белорусок, со слов валютчиков, и в числе клиенток черниговских парикмахерских, салонов красоты и медицинских центров.





Ну и на прощание — минута заботы.

— Обязательно предупредите своих там о том, что из «дьютика» можно только литр крепкого и два легкого. И покупать только на свой паспорт. Иначе — конфискация и штраф.

— Саня, про фары еще расскажи!

— Да, точно. Еще важно: у нас тут новшества — до 1 мая по загородным трассам нужно ехать только с включенным ближним светом фар ну или дневными ходовыми огнями. И еще — с нового года в населенном пункте разрешенная скорость 50 км в час, — предупреждают валютчики.





Через пару часов багажник микроавтобуса заполняют стиральные порошки, подушки, детская коляска и громоздкие обувные коробки. Обувь в Чернигове самое маржинальное приобретение для белорусов. Вот Елена ухватила фабричные зимние сапоги из натуральной кожи всего за 60 долларов!

А наша следующая остановка — Центральный рынок. По сути, это те же базы. Только на улице. Но кто-то отмечает, что продавцы тут энергичнее и приветливее. К тому же готовы торговаться.

К примеру, на детской зимней куртке за 1400 гривен продавец с порога уступает сотню. В итоге ее стоимость на наши равняется 93 рублям. Надо брать!

Но, пожалуй, главная достопримечательность рынка — базар с овощами и фруктами. Хурма здесь по 32 гривны (2,2 р.), клюква — по 90 гривен (6,3 р.) мандарины от 28 гривен, то есть по 2 рубля.





Но время истекло, и нам снова пора. На этот раз в самый известный в городе торговый центр — «Голливуд». Не все участники шоп-тура голосуют за его посещение. Многие считают его дорогим. Цены здесь действительно выше, чем на рынках. Но, к примеру, сетевые магазины кишат щедрыми скидками, которые гомельчанам и не снились.









Главные преимущества, которые особенно оценишь после посещения баз и рынков, — здесь тепло, светло, уютно, имеется беспарольный вайфай и огромная детская зона. Внизу — продуктовый супермаркет и множество магазинов с бытовой техникой. Рядом — строительный гипермаркет «Вена». Обойти все это не хватит и дня. А нашей группе выделили всего полтора часа.





На обратном пути в маршрутке шумно и весело. Кажется, разочарованных поездкой нет.

— Мед купил — 120 гривен за килограмм. У нас 14 рублей стоит. Получается, на 3−4 рубля дешевле, — подсчитывает выгоду новичок Дмитрий. У него самая большая сумка, а следовательно — и рентабельность от поездки выше. Его улов — ботинки за тысячу гривен, туфли для друга, игрушки для племянников, сумка для мамы, орехи, много кофе, икра и, конечно, алкоголь.





Остальные результатами шоп-тура делятся неохотно.

— Не буду говорить, сколько потратила. Чтобы ко мне потом из налоговой пришли и спросили — откуда у вас такие деньги? Ну уж нет! — на полном серьезе заявляет одна из пассажирок. Но не скрывает — результатом поездки она довольна. В январе собирается снова.



