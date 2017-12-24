Новые многоэтажки в Советском районе потребуют сноса частного сектора

Администрация Советского района выносит на общественное обсуждение строительство нескольких групп жилых домов на улице Косарева и проспекте Октября, сообщает городской журнал «Белка».

Детальный план застройки двух пустырей выполнен институтом «Гомельгражданпроект». Проектом предусмотрена реконструкция усадебной застройки под многоквартирную многоэтажную.

Транспортная схема в рамках детального плана построена на двух направлениях: первое — магистральная улица районного значения проспект Октября, второе — жилая улица Косарева.

— В планах — расширение проспекта Октября до четырёх полос движения с разделительной озеленённой полосой. Улица Косарева сохраняется в существующих габаритах, — уточнил главный архитектор Советского района Павел Млынарчик. — Вдоль обеих улиц предусматривается устройство велосипедных дорожек.

Существующая усадебная застройка, попадающая в границы детального плана, подлежит сносу.

Вдоль улицы Косарева запроектирована многоквартирная многоэтажная жилая застройка высотой более 5 этажей со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Расчётное количество квартир — 436.





На площадке у пересечения проспекта Октября со Студенческим проездом в районе торгово-экономического университета также запроектирована многоквартирная многоэтажная жилая застройка высотой более 5 этажей со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Число квартир — 304.





Площадь территории в границах благоустройства жилых домов чуть меньше 30 гектаров.

Общественное обсуждение этого решения начнётся 25 декабря и продлится по 18 января 2018 года, срок проведения экспозиции с 25 декабря по 8 января. Принять в нём участие могут все заинтересованные лица.

Урна для сбора письменных предложений будет распложена на первом этаже и в каб. 405 администрации Советского района Гомеля. Электронные предложения принимаются на адрес sovadmin@list.ru. Информация об объектах будет размещена на 4 этаже возле каб. 405 (отдел архитектуры и строительства) администрации Советского района Гомеля.

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены областным архитектурно-градостроительным советом.