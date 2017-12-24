С 25 декабря в Гомеле начнет работу резиденция Деда Мороза

В Гомеле с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года на площади имени В. И. Ленина будет работать бесплатная резиденция Деда Мороза. Об этом сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского горисполкома.

У детей будет возможность пообщаться с волшебным дедушкой, поучаствовать в его викторинах и сфотографироваться на память.

Официальное открытие резиденции Деда Мороза состоится 25 декабря в 12.00. А с 15.00 до 20.00 на сцене площади Ленина всех ждёт праздничная шоу-программа.

Сказочный волшебник принимает гостей 26-30 декабря и 2-6 января с 13.00 до 16.00, 31 декабря и 7 января — с 12.00 до 15.00.