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Видеофакт: в Грабовке снег не помешал укладке асфальта

  • 23 декабря 2017, 10:52
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Читатель «Сильных новостей» поделился с нами интересным видео.

Он стал свидетелем, как в Грабовке, несмотря на грязь и снег, рабочие укладывают асфальт.


gomel.today
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Места: Грабовка (6)

Метки: Авто (4754), Общество (28425)

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