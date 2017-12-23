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Световой парк миниатюр в сквере им. Громыко пополнился колокольней Софийского собора – фото

  • 23 декабря 2017, 10:33
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Мировые достопримечательности в гомельском сквере появились еще к прошлому Новому году и их количество растет.

У горожан появилась возможность увидеть пирамиду Хеопса, Биг-Бен, Эйфелеву башню, Московский кремль и другие шедевры архитектуры. Теперь в Гомеле нашлось место и для киевского Софийского собора.

Фото — Алена Германович


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