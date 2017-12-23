«Думал избежать наказания». Жителя Гомельского района осудили за взятку сотруднику ГАИ

В последнее время СМИ все чаще пишут о попытках дать взятки автоинспекторам в Гомельской области. Одно из таких дел 22 декабря рассмотрел суд Гомельского района — 49-летний водитель оставил в служебной машине ГАИ 32 доллара.

Инцидент произошел два месяца назад, 21 октября, под Гомелем. На дороге Кореневка — Контакузовка около лесного массива экипаж ГАИ для проверки документов остановил водителя на ВАЗ-2106. В беседе с инспектором выяснилось, что мужчина забыл свои документы дома, кроме того, от него шел «резкий запах алкоголя».

— Это случилось в субботу. У сына накануне была свадьба, и мы с товарищем пили пиво почти до полуночи. А утром мне нужно было съездить в лес за дровами. И когда я уже возвращался назад, недалеко от дома меня остановила ГАИ. Предложили проехать с ними на освидетельствование. Я говорю, мол, не надо, и, сам не знаю, как так получилось, достал кошелек и положил деньги возле коробки передач. Инспектор сказал: забери, это взятка. Я же думал избежать наказания и не забрал... — рассказывал судье обвиняемый.

Взяткодатель — 49-летний Виктор, водитель с 26-летним стажем. Говорит, такое с ним впервые. И сам не знает, что его толкнуло на такой шаг и как объяснить случившееся. Мужчина раскаивается и твердит, что все осознал и сожалеет о содеянном.

— Из-за тех 10 минут теперь вся жизнь изменилась.

Помимо уголовной ответственности жителя Гомельского района привлекли и к административной. За управление авто без документов и отказ от медосвидетельствования его на три года лишили водительского удостоверения, а также назначили штраф в размере 51 базовой величины (1173 рубля).





Сотрудник ГАИ, которому предлагали 32 доллара, выступил на суде свидетелем. Милиционер в своих показаниях отметил, что неоднократно предупреждал обвиняемого об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но тот только молчал и никак не реагировал.

— Скорее из-за того, что [водитель] находился в состоянии алкогольного опьянения, он не осознавал всей тяжести своего поступка. И когда уже в который раз оставил без внимания мои слова, я попросил его вместе со мной выйти из машины. Деньги обвиняемый так и не забрал. Тогда я закрыл авто и вызвал следственно-оперативную группу.

Суд изучил запись с карманного видеорегистратора инспектора. На видео милиционер несколько раз просит 49-летнего Виктора забрать деньги, которые он положил рядом с ним.

— Виктор Григорьевич, давайте лучше решать, что мы будем делать с вашим освидетельствованием: или в медучреждении, или на месте с двумя понятыми? А деньги заберите. Вы понимаете свои действия? Я предупреждаю вас, что это уголовная ответственность — дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

— Да не надо освидетельствования, я тут рядом живу.

— А деньги для чего положили?

— Я ничего не клал. Давайте договоримся.

— Давайте договариваться. Деньги забирайте.

Потом водитель вместе с инспектором вышел из салона служебного авто, мужчина свои доллары так и не забрал.





Во время прений гособвинитель подчеркнул, что вина мужчины доказана полностью. Тем не менее в изоляции обвиняемого от общества нет необходимости, и обвинение просило назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин.

В итоге суд вынес более мягкое решение — штраф 100 базовых величин (2300 рублей).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.