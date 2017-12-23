Родители учащихся СШ № 67 сообщили, что директора школы после серии скандалов и публикаций в СМИ таки уволили

По словам родителей учеников, 22 декабря Анна Мельникова попрощалась с коллективом.

Анна Мельникова уволена с должности директора гомельской средней школы № 67, прозвучавшей на всю страну после серии скандалов.

«Сегодня было собрание, на котором директор попрощалась с коллективом», — говорится на странице родительского сообщества в «Одноклассниках».

Как рассказала «Салідарнасці» мама одной из учениц школы, родители и многие учителя хотят, чтобы в школу вернулся прежний директор — Владимир Паращенко.

— Очень бы хотелось, чтобы он вернулся и навел здесь порядок. Но кто бы ни пришел на эту должность, мы, родители, хотели бы напомнить: с нами нужно считаться, мы умеем отстаивать интересы наших детей. Как говорил наш бывший директор Владимир Николаевич, родители и школа — это единое целое.

Гомельчанка Марина рассказала, что родители благодарны всем, кто им помогал все это время — учителям, журналистам и тем людям в городской администрации, которые «не только говорили, но и делали».