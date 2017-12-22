Праздник к нам приходит: В Гомеле прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

В преддверии новогодних праздников в Новобелицком районе состоялся уже традиционный «Парад Дедов Морозов и Снегурочек». Участие в нём приняло около 500 человек, среди которых были школьники и рабочие предприятий города.
Красочное шествие началось от Дома культуры Новобелицкого района и промаршировало до красочной ёлки, установленной около кинотеатра «Мир». Впереди всех в длинном чёрном лимузине ехали главные Дед Мороз и Снегурочка. Их сопровождали символы уходящего и Нового года — Петух и Собака.
Праздничное настроение участникам и зрителям обеспечивал оркестр, а среди участников парада можно было встретить красочных персонажей мультсериала «Смешарики», молоденьких ведьм, ростовых кукол и других сказочных персонажей. Школьники, которые следовали за ними, звонкими голосами поздравляли всех с Новым годом. К слову в век социальных сетей неравнодушные к параду зрители снимали видео происходящего, пытаясь запечатлеть необычное явление на камеры мобильных телефонов.
Закончился парад концертом и развлекательной программой около кинотеатра «Мир».
— Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в нашем районе уже в 14 раз и мы очень рады, что в этом году участие в нём приняли около полутысячи детей и представителей рабочих коллективов, — прокомментировала мероприятие заместитель главы администрации Новобелицкого района Елена Копа. — В свою очередь я хотела бы поздравить всех с с Рождеством и Новым годом и пожелать всего самого хорошего и тёплого — семейного счастья, крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались, а то, что не сбылось в 2017-м, обязательно сбылось в 2018-м.
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