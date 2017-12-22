Россиянин покончил с собой на железнодорожном вокзале в Гомеле

В вечернее время 42-летний гражданин России поднялся на второй этаж в здании железнодорожного вокзала, забрался на перила лестницы и затем рухнул вниз. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончался спустя несколько часов в больнице.

— В ходе установления первоначальных обстоятельств трагедии выяснено, что мужчина проживал в Гомельском районе с местной жительницей. Время от времени ездил на заработки в Россию и возвращался. По словам сожительницы, ранее ее друг употреблял наркотики, затем сменил их на пристрастие к алкоголю, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — В Российской Федерации имел судимость.

В день гибели находился дома, затем около 16 часов ушел. На вокзале до гибели он обратил на себя внимание тем, что ходил туда-сюда.

Следствие проводит проверку по факту гибели человека.