«Бонстики-4»: «Евроопт» исполнил новогодние пожелания детей!

18 декабря «Бонстики-4» начались с настоящих чудес. Норд — король всех Бонстиков — с помощью торговой сети «Евроопт» исполнил новогодние желания более 100 белорусских детей. В подарок они получили все, что загадывали Норду на недавних телепортах: полные новые коллекции Бонстиков, мягкие игрушки, фотоаппараты, смартфоны, планшеты, гироскутеры и даже щенка лабрадора!





Торговая сеть «Евроопт» подтверждает: четвертый выпуск Бонстиков — последний. Поэтому вся акция будет посвящена волшебству и чудесам. И вот первое чудо — поклонники Бонстиков получили к Новому году исполнение своих желаний.

Как были выбраны эти дети?

В декабре в аккаунте Бонстиков во ВКонтакте была опубликована информация о предстоящих викторинах, которые пройдут в комнатах чудес Бонстиков в областных городах и столице. Подписчики группы оставляли заявки на участие в викторине, после чего участвовали в них. По итогам викторин, полностью посвященных всем сезонам Бонстиков, определялись победители, которые получали пригласительные на телепорт с королем Нордом. Во время этого телепорта дети и рассказывали главному Бонстику о своих самых заветных желаниях. Правда, они даже не догадывались, что эти желания исполнятся так быстро — а именно, в день старта «Бонстиков-4».





18 декабря, когда появилась новая коллекция, более ста детей получили свои подарки прямо домой — специальная «доставка чудес» короля Норда приехала во все города, где живут счастливчики.

Для всех это был настоящий новогодний сюрприз!

Кстати, коллекция, которая появилась в торговой сети, отличается от предыдущих выпусков своими волшебными свойствами. Среди 24 героев есть игрушки, которые меняют цвет на холоде, блестят и светятся в темноте. Для коллекционирования фигурок разработаны специальные альбомы с настольными играми: «Норд», «Рикки» и «Няша». Также в продаже появилась лимитированная коробка «Замок короля Норда» с елкой внутри — количество этих альбомов ограничено.





А после Нового года Бонстики приглашают на свое представление. Космические герои готовятся собрать «Минск Арену», где 6 января 2018 года состоится «Новогоднее космическое шоу Бонстиков». Юные зрители окунутся в магическую атмосферу волшебства и чудес далекой планеты Бонитрон. Их будут удивлять лазерными, световыми и неоновыми шоу, танцевальными и акробатическими номерами, а кульминацией станет гигантская летающая тарелканад сценой «Минск-Арены», на которой будут перемещаться главные герои. Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by, а также в билетных кассах. Либо выиграть в народной игре от «Евроопта» — «Удача в придачу!».





Все свежие новости про Бонстиков публикуются на сайте bonsticks.by, а также в официальных сообществах в социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм и Фейсбук. По субботам на канале «Бонстик Продакшн» в YouTube будут по-прежнему выходить «Бонстик News» — именно в этой программе можно узнать эксклюзивную информацию о любимых героях.





Правила акции «Бонстики» не изменились. Получить игрушку-липучку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», а также во всех дискаунтерах «Бруснiчка». Как и прежде, дополнительные Бонстики будут выдаваться за покупку бон-товаров. Акция продлится до 15 января. У поклонников будет четыре недели, чтобы успеть собрать всю коллекцию.