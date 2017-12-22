«Бонстики-4»: «Евроопт» исполнил новогодние пожелания детей!
22 декабря 2017, 15:14
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18 декабря «Бонстики-4» начались с настоящих чудес. Норд — король всех Бонстиков — с помощью торговой сети «Евроопт» исполнил новогодние желания более 100 белорусских детей. В подарок они получили все, что загадывали Норду на недавних телепортах: полные новые коллекции Бонстиков, мягкие игрушки, фотоаппараты, смартфоны, планшеты, гироскутеры и даже щенка лабрадора!
Торговая сеть «Евроопт» подтверждает: четвертый выпуск Бонстиков —
последний. Поэтому вся акция будет посвящена волшебству и чудесам. И вот
первое чудо — поклонники Бонстиков получили к Новому году исполнение
своих желаний.
Как были выбраны эти дети?
В декабре в аккаунте Бонстиков во ВКонтакте была опубликована
информация о предстоящих викторинах, которые пройдут в комнатах чудес
Бонстиков в областных городах и столице. Подписчики группы оставляли
заявки на участие в викторине, после чего участвовали в них. По итогам
викторин, полностью посвященных всем сезонам Бонстиков, определялись
победители, которые получали пригласительные на телепорт с королем
Нордом. Во время этого телепорта дети и рассказывали главному Бонстику о
своих самых заветных желаниях. Правда, они даже не догадывались, что
эти желания исполнятся так быстро — а именно, в день старта
«Бонстиков-4».
18 декабря, когда появилась новая коллекция, более ста детей получили
свои подарки прямо домой — специальная «доставка чудес» короля Норда
приехала во все города, где живут счастливчики.
Для всех это был настоящий новогодний сюрприз!
Кстати, коллекция, которая появилась в торговой сети, отличается от
предыдущих выпусков своими волшебными свойствами. Среди 24 героев есть
игрушки, которые меняют цвет на холоде, блестят и светятся в темноте.
Для коллекционирования фигурок разработаны специальные альбомы с
настольными играми: «Норд», «Рикки» и «Няша». Также в продаже появилась
лимитированная коробка «Замок короля Норда» с елкой внутри — количество
этих альбомов ограничено.
А после Нового года Бонстики приглашают на свое представление.
Космические герои готовятся собрать «Минск Арену», где 6 января 2018
года состоится «Новогоднее космическое шоу Бонстиков». Юные зрители
окунутся в магическую атмосферу волшебства и чудес далекой планеты
Бонитрон. Их будут удивлять лазерными, световыми и неоновыми шоу,
танцевальными и акробатическими номерами, а кульминацией станет
гигантская летающая тарелканад сценой «Минск-Арены», на которой будут
перемещаться главные герои. Билеты можно приобрести на сайте
ticketpro.by, а также в билетных кассах. Либо выиграть в народной игре
от «Евроопта» — «Удача в придачу!».
Все свежие новости про Бонстиков публикуются на сайте bonsticks.by, а
также в официальных сообществах в социальных сетях: Вконтакте,
Инстаграм и Фейсбук. По субботам на канале «Бонстик Продакшн» в YouTube
будут по-прежнему выходить «Бонстик News» — именно в этой программе
можно узнать эксклюзивную информацию о любимых героях.
Правила акции «Бонстики» не изменились. Получить игрушку-липучку в
подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака)
при покупках в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и
«ГиперМолл», а также во всех дискаунтерах «Бруснiчка». Как и прежде,
дополнительные Бонстики будут выдаваться за покупку бон-товаров. Акция
продлится до 15 января. У поклонников будет четыре недели, чтобы успеть
собрать всю коллекцию.
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