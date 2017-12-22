Открыт первый набор в Школу экономики KEF для студентов региональных вузов

Центр экономических исследований BEROC и Исследовательский центр ИПМ при поддержке Бизнес-школы ИПМ проводят для студентов региональных вузов Школу экономики KEF.





Цель школы: улучшить знания студентов региональных вузов по экономике, создать региональные сообщества интересующихся экономикой студентов, улучшить понимание экономики Беларуси среди молодежи. Студенты получат возможность прослушать курсы по микроэкономике, макроэкономике и эконометрике, а также улучшить свои знания про экономику Беларуси. Среди преподавателей — сотрудники Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик и Игорь Пелипась, которые являются ведущими независимыми экспертами по экономике в Беларуси; а также сотрудники Центра экономических исследований BEROC Виктор Аршавский и Лев Львовский, которые получили степени PhD по экономике в ведущих университетах мира.





Занятия будут проходить с использованием интерактивной образовательной видеосистемы во всех областных центрах Беларуси в офисах Бизнес-школы ИПМ с 22 января по 2 февраля 2018г с 18:00 по 21:00 в будни.

Обучение в школе включает в себя интенсивные курсы лекций и групповые обсуждения. Информация по программе на сайте beroc.by. Студенты, прошедшие все курсы и успешно сдавшие финальный экзамен, получат сертификат об окончании школы.

Рабочий язык школы — русский. Студентам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляется стипендия, полностью покрывающая стоимость обучения, при условии посещения не менее 80% занятий.

К слушателям школы предъявляются следующие требования:

• Обучение на старшем курсе (3-5) дневной формы обучения в региональном высшем учебном заведении Беларуси на момент подачи заявки;

• Владение английским языком для чтения учебных материалов;

• Высокая успеваемость (средний балл не менее 7,5 по десятибалльной шкале).

Специализация в экономике не является необходимым условием для приема в школу. Мы приветствуем заявки от студентов неэкономических специальностей (в особенности студентов математических и физических факультетов).

Подача заявок — онлайн на сайте beroc.by до 5 января 2017 г. Результаты отбора будут объявлены до 12 января 2018 года.