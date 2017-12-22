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Гомельчанин на грузовике насмерть сбил местного жителя под Могилевом — фото

  • 22 декабря 2017, 13:23
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ДТП произошло вечером 21-го декабря возле поселка Мирный Могилевского района.

Как сообщили в МВД, гомельчанин управлял автомобилем «МАЗ-МАН» и в 20 часов 20 минут сбил 42-летнего жителя деревня Старая Милеевка.

Потерпевший, к сожалению, скончался.

Он, кстати, не был обозначен светоотражающими элементами.

Фото — СБ - Беларусь сегодня


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Места: Гомель (21150), Могилев (489)

Метки: Авто (4754), Происшествия (11355)

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