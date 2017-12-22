МВД определило квоты по приему беженцев в областях на 2018 год. У Гомельской области — самая высокая

Предполагается, что Гомельщина может принять до 170 мигрантов.

Квоты на предоставление статуса беженцев в 2018 году опубликованы на портале МВД в соответствующем постановлении.

Согласно им, Гомельская область может принять 170 человек. Столько же отведено и Витебской области. А вот квоты для других регионов заметно пониже. Так, Могилевская область может принять 115 беженцев, столько же и Минская, Брестская — 135 человек, Гродненская — 95.

А вот город Минск в списке отсутствует.

Всего Беларусь, таким образом, планирует принять в 2018 году 800 беженцев. По сравнению с 2017 г. квоты не изменились.