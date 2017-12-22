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Под Гомелем лоб в лоб столкнулись две легковушки: один из водителей погиб

  • 22 декабря 2017, 11:38
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ДТП случилось 21 декабря в Гомельском районе, сообщили в региональной ГАИ.

Недалеко от поселка Приволье житель деревни Октябрь Буда-Кошелевского района выехал на своем ВАЗ на встречную полосу и столкнулся с Renault.

От полученных травм водитель ВАЗа погиб на месте. В аварии также пострадал 24-летний пассажир Renault, однако в госпитализации он не нуждался.


TUT.BY
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Места: Гомель (21150)

Метки: Авто (4754), Происшествия (11355)

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