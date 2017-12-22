Под Гомелем лоб в лоб столкнулись две легковушки: один из водителей погиб

ДТП случилось 21 декабря в Гомельском районе, сообщили в региональной ГАИ.

Недалеко от поселка Приволье житель деревни Октябрь Буда-Кошелевского района выехал на своем ВАЗ на встречную полосу и столкнулся с Renault.

От полученных травм водитель ВАЗа погиб на месте. В аварии также пострадал 24-летний пассажир Renault, однако в госпитализации он не нуждался.