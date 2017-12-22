В Гомеле на Давыдовском рынке искали бомбу

В четверг в областном центре «минированию» подвергся не только мясокомбинат.

Во второй половине дня в редакцию «Сильных новостей» поступило несколько сигналов о том, что с Давыдовского рынка эвакуированы люди, на место прибыли сотрудники милиции, МЧС и «скорой помощи».

Однако что именно там случилось, оставалось неясным. Официальных сообщений не поступало.

«Сильным новостям» удалось узнать подробности инцидента.

Между 16 и 17 часами дворник рынка заметил бесхозную, но достаточно объемную сумку, проявил бдительность и сообщил в милицию.

Официальная эвакуация не проводилась. Саперную группу, к слову, пришлось ожидать более часа, поскольку как раз в это время проводилась проверка еще и мясокомбината. Который, напомним, вчера телефонным звонком с чужого мобильника «заминировал» один крайне нетрезвый гомельчанин.

Сумка, по итогу, оказалась не просто безопасной, а вообще пустой, а тревога — ложной.

Впрочем, бесхозные сумки — это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.