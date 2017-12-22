Улов по стоимости авто: с начала года в области нелегально выловлено более полутора тонн рыбы

С начала года из водоемов Гомельщины нелегально выловлено более полутора тонн рыбы.

«Прудная» работа

В то время как рыбаки пытаются незаконно забросить свои сети, не дремлют и природоохранные инспекторы.

В последнем случае был задержан с поличным криминальный дуэт. События разворачивались в минувшие выходные, 16 декабря, в Петриковском районе.

219 килограммов элитного карпа — таков результат нелегального промысла в угодьях рыбхоза «Тремля». Как выяснилось, сети в пруд забросили сами же сторожа предприятия. Местные жители 44 и 28 лет выловили с помощью сетей 180 карпов. Стоимость нелегально добытой рыбы превысила 1090 рублей. В отношении охочих до казенной рыбки сторожей возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества.

К слову, один из задержанных мужчин ранее судим, привлекался к ответственности за пьянство и хулиганство.

Случаи браконьерства на реках и озерах выявляются практически ежедневно.

— В текущем году зафиксировано 598 нарушений Правил рыболовства, общий вес нелегально добытой рыбы составил 1520 килограммов, — рассказал начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Долгий. — По фактам незаконной рыбалки возбуждено 47 уголовных дел, в остальных случаях составлены административные протоколы. В этом году задержаны три браконьера, которые глушили рыбу с помощью электротока. Для сравнения: за аналогичный период 2016-го выявлен один подобный факт.

Как пояснили в инспекции охраны животного и растительного мира, нарушитель Правил рыболовства может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. Это зависит от тяжести правонарушения, величины улова, других обстоятельств, к примеру, периода и места промысла.

Во всех случаях незаконной добычи рыбы нарушителям придется возместить и вред, нанесенный природе. Принимается во внимание не вес нелегального улова, а вид рыбы и количество голов. Суммы, нужно отметить, немаленькие. Ущерб рассчитывается с учетом установленной таксы.





Считайте сами, один нелегально добытый карп обойдется в 138 рублей. Согласитесь, дешевле приобрести речную рыбу на базаре.

Улов по стоимости авто

Как показывает практика, наши рыбаки предпочитают удить по-крупному. А за причинение вреда в крупном размере — от 100 базовых величин (2300 рублей) или особо крупном — от 250 базовых (5750 рублей) предусмотрена уголовная ответственность.

Так, к примеру, к одному году лишения свободы приговорен житель Чечерщины. Нарушителя задержали 30 апреля в своем районе, когда он с помощью семи сетей добывал рыбу. Нанесенный природе ущерб составил более 250 базовых величин. В качестве наказания осужденный также выплатит и штраф — 1610 рублей.

Любителей нелегального промысла привлекают не только крупные реки — Днепр, Припять, Сож, Березина, но и водоемы в зонах радиоактивного загрязнения. Такого рыбака задержали сотрудники инспекции и милиции в Добрушском районе у отселенной деревни Демьянки.

В «жигулях» 29-летнего рыбака обнаружили 107 золотых и серебряных карасей. Было видно, что улов добыт сетями. Нарушитель сознался в этом и показал, где их спрятал. Также рассказал, где еще расставил невод. Когда тот извлекли, в ячеях оказалось еще 64 серебряных карася. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Вред, который добрушанин причинил природе, превысил 750 базовых величин, или более 17 300 рублей. За эти деньги водитель вполне мог обновить автомобиль. Караси оказались не серебряными, а платиновыми.

Так почему же браконьеров не останавливают заоблачные суммы штрафов и уголовная ответственность?

— Большинство тех, кто нелегально выходит на реку, понимают, что им грозит. Но по-прежнему надеются на авось, — отметил Андрей Долгий. — Нередки факты, когда рыбаки попадаются повторно. В этом году возбуждено шесть уголовных дел за незаконную добычу рыбы, совершенную в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

По словам собеседника, современные браконьеры становятся хитрее, поскольку знают, что работают инспекторы. Нарушители четко продумывают время и место промысла, выбирая отдаленные места.

Ловись браконьер, большой и маленький





Сотрудники милиции также вносят свою лепту в борьбу с любителями нелегального промысла. Правоохранители регулярно организуют рейды вместе с представителями природоохранной инспекции.

— За 11 месяцев этого года на Гомельщине проведено 274 совместных мероприятия по предупреждению браконьерской деятельности, — рассказал заместитель начальника УВД облисполкома Анатолий Васильев. — Благодаря таким рейдам нарушителей удается задержать с незаконным уловом. По итогам совместных рейдов возбуждено 20 уголовных дел, в том числе 12 за незаконную добычу рыбы.

По фактам выявленных правонарушений составлено 34 административных протокола.

Помимо улова, изымаются и запрещенные орудия промысла. С начала года правоохранители изъяли 38 снастей и приспособлений для незаконного лова рыбы, 113 сетей, общая длина которых составила более 7500 метров.

В Добрушском районе во время рейда с представителями районной природоохранной инспекции правоохранители заметили «Рено-Меган». Случай произошел днем 18 октября на берегу водоема у деревни Знамя. Автомобиль принадлежал 79-летнему гомельчанину.

В багажнике оказалось две сети по 30 метров каждая. В отношении пенсионера составлен административный протокол за нахождение в рыболовных угодьях с запрещенными орудиями лова. Статья предусматривает штраф от 5 до 30 базовых величин.

Ежегодные природоохранные рейды подтверждают свою эффективность.

— К примеру, в 2015 году в области по фактам нелегальной добычи рыбы возбуждено 100 уголовных дел. Для сравнения: в прошлом году число аналогичных преступлений составило 65, — пояснил Анатолий Васильев. — При этом количество проведенных правоохранителями рейдов не сократилось. Следовательно, рыбаки начинают потихоньку понимать, что браконьерствовать безнаказанно, а потом уйти незамеченными не удастся.

Сотрудники правоохранительных органов продолжат работу по выявлению и пресечению фактов браконьерства, заверил собеседник.













Такса для расчета ущерба незаконно добытой рыбы:

окунь — 1 базовая величина

лещ — 3 базовые

карп — 6 базовых

жерех — 12 базовых

размер базовой величины 23 рубля