Погода в Гомеле на выходные: в воскресенье потеплеет. Возможен дождь со снегом

В воскресенье гомельчан ожидает небольшое потепление. Синоптики прогнозируют даже небольшой дождь со снегом.

В субботу, 23 декабря, в Гомеле температура будет колебаться от −4° до −1°С. Ожидаются небольшой снегопад, который усилится к вечеру.

Но уже утром в воскресенье температура воздуха может подняться до +5°С, а осадки сменятся на дождь со снегом. В течение дня будет холодать, и уже к вечеру гомельчан ждет −1°С. Днём будет облачно с прояснениями, вечером небо расчистится совсем, но только для того, чтобы ночью снова начать осыпать город снегом.

Из-за сильного ветра и снегопадов синоптики объявили «оранжевый уровень опасности». Напомним, что неделю назад шквалистый ветер в Гомеле опрокинул тополь на детскую площадку. Будьте внимательнее!