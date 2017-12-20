Деловой Гомель провел небольшое исследование с целью выяснить, дает ли сегодня знание иностранных языков существенные преимущества при поиске работы в нашем регионе.

Мониторинг вакансий, размещенных на сайте государственной службы занятости, показал, что самым востребованным иностранным языком на рынке труда Гомельской области является английский язык.

Язык Средняя зарплата, руб. Количество предложений Английский 678,89 19 Турецкий 574,08 12 Молдавский 384,03 2 Азербайджанский 340 2 Французский 332,5 2 Немецкий 328,33 3 Иврит 300 2 Китайский 282,5 2 Узбекский 281,67 9 Итальянский 276,67 3 Польский 265 2 Текст взят с сайта https://rynak.by/gomell/anglijskij-ili-turetskij-znanie-kakikh-yazykov-daet-preimushchestva-pri-ustrojstve-na-rabotu

В декабре 2017 года в базе вакансий службы занятости находилось 19 предложений, требующих знание английского языка. Средняя зарплата, указанная в описаниях данных вакансий, также наибольшая — 678,89 рублей. Впрочем такой высокий показатель средней зарплаты обусловлен всего одной вакансией на должность главного технолога ПУП «Белстеклопром» с зарплатой в 4000 рублей. Если бы не данная вакансия, то самым «высокооплачиваемым» оказалось бы знание турецкого языка. В Гомельской области такое требование предъявляется в 12 вакансиях. Средняя заработная плата по ним составляет 574,08 рублей.

Довольно востребованным на рынке труда Гомельской области является и узбекский язык, который требуется в 9 вакансиях. Впрочем, знание узбекского языка не дает особых привилегий для работников. Средняя заработная плата по вакансиям со знанием узбекского языка — лишь 281,67 рублей.

Не блистают высокими окладами и другие предложения со знанием иностранных языков. 37% всех подобных вакансий предполагают стартовые позиции заработной платы от 265 рублей.

Мониторинг позволил выявить несколько экзотических для нашего региона вакансий. В частности в Гомельский филиал ОДО «Аргис» подыскивает парикмахера-модельера со знанием английского и арабского языка. ООО «Агдаш» ищет повара шестого разряда со знанием иностранных языков (не уточнены конкретно). А в Рогачеве ООО «Икром — ОТА» открыло вакансию грузчика, куда принимались только работники со знанием узбекского языка.