Деловой Гомель провел небольшое исследование с целью выяснить, дает ли сегодня знание иностранных языков существенные преимущества при поиске работы в нашем регионе.
Мониторинг вакансий, размещенных на сайте государственной службы занятости, показал, что самым востребованным иностранным языком на рынке труда Гомельской области является английский язык.
|Язык
|Средняя зарплата, руб.
|Количество предложений
|Английский
|678,89
|19
|Турецкий
|574,08
|12
|Молдавский
|384,03
|2
|Азербайджанский
|340
|2
|Французский
|332,5
|2
|Немецкий
|328,33
|3
|Иврит
|300
|2
|Китайский
|282,5
|2
|Узбекский
|281,67
|9
|Итальянский
|276,67
|3
|Польский
|265
|2Текст взят с сайта https://rynak.by/gomell/anglijskij-ili-turetskij-znanie-kakikh-yazykov-daet-preimushchestva-pri-ustrojstve-na-rabotu
В декабре 2017 года в базе вакансий службы занятости находилось 19 предложений, требующих знание английского языка. Средняя зарплата, указанная в описаниях данных вакансий, также наибольшая — 678,89 рублей. Впрочем такой высокий показатель средней зарплаты обусловлен всего одной вакансией на должность главного технолога ПУП «Белстеклопром» с зарплатой в 4000 рублей. Если бы не данная вакансия, то самым «высокооплачиваемым» оказалось бы знание турецкого языка. В Гомельской области такое требование предъявляется в 12 вакансиях. Средняя заработная плата по ним составляет 574,08 рублей.
Довольно востребованным на рынке труда Гомельской области является и узбекский язык, который требуется в 9 вакансиях. Впрочем, знание узбекского языка не дает особых привилегий для работников. Средняя заработная плата по вакансиям со знанием узбекского языка — лишь 281,67 рублей.
Не блистают высокими окладами и другие предложения со знанием иностранных языков. 37% всех подобных вакансий предполагают стартовые позиции заработной платы от 265 рублей.
Мониторинг позволил выявить несколько экзотических для нашего региона вакансий. В частности в Гомельский филиал ОДО «Аргис» подыскивает парикмахера-модельера со знанием английского и арабского языка. ООО «Агдаш» ищет повара шестого разряда со знанием иностранных языков (не уточнены конкретно). А в Рогачеве ООО «Икром — ОТА» открыло вакансию грузчика, куда принимались только работники со знанием узбекского языка.
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