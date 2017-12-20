В Гомеле 22 декабря пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Около 150 пар Дедов Морозов и Снегурочек 22 декабря примут участие в торжественном шествии по улице Советской — центральной магистрали Гомеля. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в отделе культуры Гомельского горисполкома.

Конечным пунктом шествия станет площадь Ленина. Здесь запланировано провести торжественную акцию «Зажигаем елку вместе».

В этот день яркими огнями засияют все елки Гомеля. Это станет своеобразным точкой отсчета начала массовых новогодних мероприятий. Главными гостями и участниками этих мероприятий станут дети.

Городская благотворительная елка для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, талантливых детей и детей из семей социального риска с участием мэра Гомеля пройдет в городском культурном центре. В благотворительный проект «Елка желаний», который проходит под эгидой общественных организаций, активно включись гомельские предпринимателей. Став добрыми волшебниками, они исполняют адресованные Деду Морозу заветные желания ребят, оказавшихся в трудном социальном положении. Бизнесмены приобретают названные в детских письмах конкретные вещи, которые преподнесут в канун праздника.

Новогодние представления для детей запланировали областные театр кукол и драматический театр, городской молодежный театр, областной общественно-культурный центр и другие организации города.