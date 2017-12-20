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Гадалка-рецидивистка сняла порчу с якобы больного сына соседки за 3 500$

  • 20 декабря 2017, 16:50
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В прошлом месяце гомельчанка стала жертвой мошенницы, которая, раскинув карты, сообщила о смертельной болезни сына и выставила счет за услуги.

Ничто не предвещало беды. Женщина заглянула в гости к молодой соседке, которая сама же и предложила посмотреть на картах, «что там в будущем». А в будущем все оказалось не так-то гладко: сын 42-летней женщины болен и осталось ему без малого неделя.

Впрочем, выход нашелся быстро. По словам соседки-гадалки, помочь могла только сильная магия, поэтому лучше немедля обратиться к магам из Жлобина.

Гомельчанка ради спасания сына готова была отдать все последние деньги из заначки.

Но этих денег оказалось недостаточно. Уже на следующий день женщина обнаружила у своей двери куклу, утыканную иголками. Объяснение гадалка нашла быстро: болезнь прогрессирует, нужно еще больше денег.

В результате доверчивая женщина отдала мошеннице 1 831$ и 3 260 рублей, сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов. Последней каплей стало требование оплатить за «целительную» работу еще 40 рублей.

Вчера, 19 декабря, женщина обратилась в милицию.

Выянилось, что 26-летняя девушка уже не в первые снимает порчу. Ранее она была неоднократно судима за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело. На этот раз ей грозит до трех лет лишения свободы.


gomel.today
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Места: Гомель (21124)

Метки: Криминал (9057)

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