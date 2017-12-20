Центр традиционной китайской медицины открывается в Гомеле

Центр традиционной китайской медицины откроется в Гомеле 22 декабря, сообщили БелТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Центр разместился на базе Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. В церемонии открытия примут участие руководство Гомельской области и Гомеля, представители делегации провинции Сычуань.

«В феврале 2017 года в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Директивы № 5 „О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой“ был подписан меморандум по обмену и сотрудничеству между администрацией традиционной китайской медицины провинции Сычуань (Китай) и управлением здравоохранения Гомельского облисполкома. Документом было запланировано открытие Центра традиционной китайской медицины», — отметили собеседники.

В течение года областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны и клиника Чэндуского университета традиционной китайской медицины проводили обмен делегациями, совместно работали над реализацией проекта.

В центре, который разместится более чем на 200 кв.м, будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику. Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная гимнастика и другие процедуры.

«Центр станет связующим звеном для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, хорошей платформой для культурного обмена, подготовки специалистов, предоставления большего выбора медицинских услуг», — подчеркнули в управлении здравоохранения.