В Гомельский горсовет спешат попасть 52 беспартийных и 6 партийных кандидатов

Гомельская городская избирательная комиссия по выборам депутатов городского Совета депутатов 28-го созыва опубликовала персональные данные потенциальных кандидатов в депутаты в Гомельский горсовет, баллотирующихся путем сбора подписей избирателей.

В Московском избирательном округе № 21 три кандидата на место: член Белорусской партии «Зеленые», работающий в школе учителем физики 32-летний Петр Филон решил померяться силами с бывшим чиновником, а ныне директором городских тепловых сетей 37-летним Михаилом Починком. Здесь же зарегистрировала свою инициативную группу 50-летняя соцработница Татьяна Каневская, сообщает сайт Правозащитного центра «Вясна».

Фестивальный округ № 27 пока конкуренции не наблюдает, здесь работает одна инициативная группа члена Социал-демократической партии Народного Согласия 38-летнего Андрея Кобзаря, работающего начальником хозотдела гомельского химзавода. Безальтернативным остается и Лазурный № 30 избирательный округ, инициативную группу здесь зарегистрировал член Республиканской партии труда и справедливости 37-летний Дмитрий Нилов, в миру известный как действующий «слуга народный», работающий преподавателем в университете потребкооперации. В Гагаринском округе № 32 на безальтернативной основе зарегистрировался первый секретарь Гомельской городской организации БРСМ 30-летний Николай Светогор, состоящий членом Коммунистической партии Беларуси.

Внештатный корреспондент ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», 50-летний член Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков в Авиционном округе № 34 решил составить конкуренцию беспартийному директору ОАО «8 Марта» 39-летнему Сергею Комкову. В Брянском округе № 38 слугой народным желает стать 47-летний коммунист Андрей Ляшенко, работающий советником гендиректора УП «Велком». Зарегистрировшаяся здесь пенсионерка Ирина Усхопова, по мнению наблюдателя, конкуренции также вряд ли составит.

Из 58 кандидатов, претендующих на 40 депутатских мест в горсовете, только 6 представляют политические партии, причем ни одну из них назвать оппозиционной действующей власти практически невозможно. Самая большая конкуренция (4 человека на место) наблюдается в Центральном избирательном округе № 33, здесь кроме действующего депутата Натальи Литвиновой, зарегистрировались еще три кандидата.

По 3 кандидата зарегистрировались в 5 округах, по 2 кандидата в девяти.

Безальтернативными являются на сегодня 25 округов, однако еще слово не сказали трудовые коллективы, которые имеют право выдвигать своих представителей вплоть до 18 января 2018 года. Такое же право принадлежит по закону и политическим партиям, представители которых не пожелали ввязываться в процесс сбора подписей граждан, отметил эксперт.

Бросается в глаза отсутствие в списках «слуг народных» так называемых тяжеловесов: экс-председателя и ныне действующего депутата горсовета Владимира Чарноштана, а также главы действующего городского собрания Ивана Бородинчика.