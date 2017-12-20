Эхо публикаций: гомельским школьникам пообещали помочь с поездкой в Польшу

Об этом родителям учеников стало известно после визита в школу нового главы администрации Центрального района Гомеля.
После публикаций в СМИ, похоже, может завершиться благополучно история с поездкой творческого коллектива гомельской средней школы № 67 на фестиваль в Польшу.
Как рассказала «Салідарнасці» мама одной из учениц Марина, героиня предыдущей статьи о гомельской школе, в прошлую субботу новоназначенный глава администрации Центрального района Гомеля Дмитрий Лебедь провел горячую линию с жителями города.
Чиновнику дозвонились и многие из родителей учеников школы № 67. Они рассказали главе администрации о самых разных проблемах, в том числе и о запрете ранее разрешенной поездки на международный фестиваль.
— А в понедельник Дмитрий Лебедь приезжал в нашу школу, встречался с администрацией. После пообещал родителям, что мы поедем в Польшу. Сказал, что берет этот вопрос на себя, — рассказала гомельчанка Марина «Салідарнасці».
По ее словам, чиновник подчеркнул, что взял на особый контроль ситуацию в школе и будет решать озвученные родителями проблемы.
После визита чиновника в школу родители возобновили сбор денег на поездку.
— Пока что у нас есть только это устное обещание. Письменно нам никто ничего еще не ответил. Но мы хотим верить, что обещание будет сдержано, — подчеркнула Марина.
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