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В Волотове хулиган изрезал колеса шести велосипедов

  • 20 декабря 2017, 12:18
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В Гомеле велосипедисты подняли тревогу: неизвестный положил глаз на двухколесный транспорт. Причем, целью его является не похитить велосипед, а испортить.

Не так давно злоумышленник оставил свой след в многоэтажном доме по улице Свиридова: он изрезал колеса у шести велосипедов, которые стояли на лестничной площадке.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции разыскивают злоумышленника, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.


gomel.today
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