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«ЖКХ сохраняет историю». Гомельские блогеры провели эксперимент, сравнив состояние домов, обслуживаемых ЖКХ и Товариществом собственников

  • 20 декабря 2017, 11:54
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А по завершении посетили КЖРЭУП «Советское», где оставили в книге жалоб и предложений благодарственную запись.

Гомельские видеблогеры из проекта «Роторная жатка», ставшие известными в областном центре и за его пределами своими, во многом, провокационными, но, чаще всего, остро-социальными видеороликами, провели новый эксперимент.

Они посетили два однотипных дома, располагающихся рядом, на территории Советского района. Разница между зданиями лишь в том, что один из домов подведомствен ЖКХ, второй же обслуживается Товариществом собственников.

О том, что из этого вышло, а также о том, за что активисты решили поблагодарить КЖРЭУП «Советское» записью в книге жалоб и предложений — смотрите в видеоролике


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