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Скарабеи, маски, мумии: в Гомеле покажут Древний Египет

  • 20 декабря 2017, 09:42
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22 декабря во Дворце Румянцевых и Паскевичей откроется выставка «Сокровища Древнего Египта». Экспонаты прибыли из Чили — добирались к нам на корабле. Проект занимает шесть залов и рассказывает о жизни фараонов и богов.

Здесь можно увидеть саркофаги, амулеты, мумий, орудия труда, папирусы, украшения. Представитель компании «Агосин» Алехандра Торрес уверяет: десятая часть экспонатов — подлинники, а для изготовления копий предметов египетской старины, получали сертификат.

— Владелец коллекции Шай Агосин собирал предметы, касающиеся истории Древнего Египта, по всему миру, — рассказала представитель компании. — Некоторые сделаны четыре тысячи лет назад, и большинство из них находится в зале смерти.

Как уверяют организаторы, среди исторических раритетов — священные скарабеи. Символов бога метаморфоз и перерождений помещали в бинты мумии, чтобы они «выступали» на суде у Осириса. А также использовали в качестве царских печатей. Есть миниатюрные статуэтки ушебти. В подземном мире они выполняли работу за своего обладателя.



Татьяна Гремешкевич, Гомельская правда
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