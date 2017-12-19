В Гомеле 23 декабря пройдёт региональный кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»

Кастинги Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» проходят по всей стране по 11 февраля. В Гомеле он состоится 23 декабря в 15.00 в Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».

В конкурсе могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на её территории (независимо от места учёбы, работы), никогда не состоявшие в браке, не имеющие детей. Возраст претенденток на участие — от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала. Участницы не должны иметь на теле татуировок и пирсинга, рост не ниже 174 см.

Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в мае 2018 года. Победительница помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты получит крупный денежный приз.