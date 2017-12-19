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У женщины, которую на Свиридова сбила маршрутка, многочисленные травмы и амнезия — она не помнит последние полгода жизни

  • 19 декабря 2017, 16:35
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Вчера «Сильные новости» опубликовали видео с места ДТП по ул. Свиридова, где маршрутка сбила пешехода.

Позднее стало известно, что под колеса попала 50-летняя женщина. Водитель заметил ее, подал звуковой сигнал, однако затормозить на скользкой от снега дороге не успел.

— Женщина, видимо, в шоке. Она только глазами моргала и всё, больше не шевелилась. Увезли на скорой, — сообщал с места событий читатель «Сильных Новостей».

Потерпевшую доставили в больницу.

Сегодня стало известно, что в результате ДТП она получила множественные серьезные травмы.

Так, по словам мужа женщины, которые передает TUT.BY, у нее переломы ребер, таза и лодыжек. А также травма головы, которая вызвала амнезию — она не помнит последних полгода жизни.


gomel.today
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Места: Гомель (21112)

Метки: Происшествия (11328), Авто (4734)

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