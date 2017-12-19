«Взял деньги и ничего не сделал!» Жители Гомеля подали в суд на адвоката

Всего минскому адвокатскому бюро было перечислено за юридические услуги около 3 тысяч рублей.

В суде Железнодорожного района Гомеля 19 декабря было вынесено решение по гражданскому делу, ответчиком по которому проходил столичный адвокат.

За что на адвоката подали в суд?

Житель Гомеля Виктор Близнец попал под уголовное преследование (его обвинили в насилии в отношении милиционера, хотя Виктор утверждает, что это его избили сотрудники органов). Он отбывал наказание в исправительной колонии. С приговором обвиняемый не был согласен, обжаловал его в различных инстанциях. Ему помогала гражданская жена Анастасия Киляченкова.

В ноябре 2016 года она в интересах Виктора заключила договор с минским адвокатским бюро «Представительство и защита». Представить интересы Виктора в суде и защитить его обещал минский адвокат Андрей Комиссаров.

Анастасия по договору оплатила юридические услуги, оцененные в 1100 рублей. Столько стоило составление и подача жалобы в Верховный суд, объединение двух жалоб в порядке надзора, контроль за порядком рассмотрения жалобы.

«Адвокат торопил меня — мол, как можно быстрее перечисляйте деньги, потом писал — мы вскочили в последний вагон, говорил, что у него большой опыт, он поможет нам. Играл на эмоциях. Ведь когда близкий человек попал в заключение, родственники готовы последнюю рубашку снять, чтобы помочь ему», — делится Анастасия.

В итоге по прошествии времени пара выяснила, что адвокат вообще не подавал жалобу в Верховный суд и, натурально, не выступал там на заседании с докладом.

«Он вообще вряд ли знал о дате рассмотрения дела в Верховном суде! А мы доверяли ему, надеялись на его помощь, перечисляли немалые деньги», — сокрушается жительница Гомеля.





О том, что адвокат не подал жалобу, Виктор Близнец узнал после запроса в Верховный суд.

«Почему он так поступил, он нам причину не объяснял, никаких извинений — сплошное лицемерие. Он Анастасии писал в Viber, что подал жалобу, потом кормил обещаниями, всё время был занят — то не дозвонился до суда, то не дошёл, то завтра...» — рассказал Близнец.

Всего, по словам Анастасии Киляченковой, минскому адвокатскому бюро было перечислено за юридические услуги около 3 тысяч рублей.

«К примеру, более 500 рублей стоило посещение меня адвокатом в СИЗО. Сейчас я понимаю, что смысла в этом было мало. Справиться о моем здоровье за 500 рублей? Принести мне в изолятор жалобу за такую же сумму? Ознакомиться с материалами дела за 300 рублей? А потом еще меня и "кинуть", грубо говоря, за 1100 рублей?» — рассказывает о расценках за «представительство и защиту» Виктор Близнец. Он уже отбыл срок по приговору и вышел на свободу.

Жители Гомеля обратились в общество по защите прав потребителей, чтобы взыскать с адвоката неустойку и моральный вред. Общество подало иск в суд в интересах Анастасии — именно она заключала договор с адвокатским бюро. Виктор на суде выступал «третьим лицом», адвокат Андрей Комиссаров — ответчиком.

Через суд жители Гомеля требовали оплатить неустойку и моральный вред от бездействия адвоката, оцененный в 5 тысяч рублей.

Когда Виктор узнал о бездействии адвоката, он написал ряд жалоб, в том числе в Министерство юстиции и Республиканскую коллегию адвокатов. Деньги по договору — 1100 рублей — были возвращены в сентябре 2017 года.

«Адвокат со слезами на глазах просил меня забрать жалобу»

Адвокат Андрей Комиссаров 18 декабря выступил в суде с возражениями на иск. Он, ссылаясь на Гражданско-процессуальный кодекс, закон «Об адвокатуре», постановления пленума Верховного суда о практике применения законов, в частности, «О защите прав потребителей», утверждал, что адвокатская деятельность не подпадает под сферу действия закона о защите прав потребителей. Следовательно, просил в иске отказать.

В прениях он признал, что был не прав, и добавил, что уже понес наказание — дисциплинарное. Комиссаров подчеркнул, что, «наверное, не осталось ни одной инстанции, куда не были бы написаны жалобы уважаемым Виктором Викторовичем».

Адвокат признал, что после жалоб Близнеца в надзирающие и контролирующие органы посещал его в исправительной колонии и предлагал решить вопрос, «обсуждалась выплата неких компенсационных».

По словам истцов, на встречах с Виктором в колонии, а затем с Анастасией — в Гомеле речь шла о 10 тысячах рублей. Данную сумму адвокат предлагал за то, чтобы Виктор отозвал жалобу из Министерства юстиции.

«Адвокат по своему решению посетил меня в колонии и со слезами на глазах просил, чтобы я отозвал жалобу, так как это испортит его репутацию, ни о каких деньгах я сам не говорил, это со стороны адвоката было предложено денежное вознаграждение», — рассказывал на суде бывший обвиняемый.

Комиссаров заявил, что ни Виктору, ни Анастасии «не было отказано в обсуждении вариантов разрешения этой ситуации во внесудебном порядке», но в рамках настоящего заседания адвокат сказал «нет» обсуждению компенсации морального вреда.

«Адвокаты не подпадают под действие законодательства? Это абсурд!»

19 декабря судья Дмитрий Дебой вынес решение: в удовлетворении исковых требований отказать.

Как и сам Комиссаров, судья сослался на то, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, сфера действия закона «О защите прав потребителей» на адвокатов не распространяется.

Устно судья пояснил, что адвокат был наказан дисциплинарно, взыскание с него неустойки и морального вреда законодательно не предусмотрено.

«Никто не оспаривает, что нарушил, что не выполнил, что неправ, да, но в законодательстве каких-то норм, которые давали бы возможность взыскать какие-то суммы, нет», — пояснил Дмитрий Дебой.

Виктор Близнец был шокирован таким решением суда. «По суду выходит так, что договор, который мы заключили, не относится к договорам и не связан с предпринимательской деятельностью. Это просто абсурд. Адвокат взял деньги и ничего не сделал! Решение можно обжаловать в областном суде. Но судья пояснил, что таких законов нет. Значит, адвокаты могут брать деньги с людей, обманывать и при этом не отвечать за свои действия? Ещё и зарабатывать на этом? Абсурд», — прокомментировал Близнец.

Он подчеркнул, что целью иска был поиск справедливости. «Мы писали в различные инстанции, но получали отписки в стиле «адвокаты хорошие парни, Комиссаров хороший парень», — добавил Близнец.

Он все же намерен обжаловать решение суда Железнодорожного района.