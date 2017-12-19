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На Гомельщине коровы травмировали двух работников ферм

  • 19 декабря 2017, 16:01
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Сразу два ЧП на производстве, связанные с крупным рогатым скотом, произошли в разных районах Гомельщины. Коровы по невыясненным пока причинам травмировали двух работников ферм.

Первый инцидент произошел накануне днем 18 декабря в КСУП «Судково» Хойникского района. 54-летнего работника местной фермы доставили в больницу с множеством травм различной степени тяжести. По оперативной информации, мужчина получил увечья, оказавшись под копытами коров.

Схожий случай произошел и в сельхозпредприятии «Приболовичи» Лельчицкого района. Здесь предварительно 45-летний рабочий, открывая загон, был сбит с ног выбежавшими коровами. Сельчанину потребовалась медицинская помощь. По данным фактам проводится проверка. Обстоятельства производственных инцидентов выясняет инспекция труда.


Виктория Николаева, СБ - Беларусь сегодня
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