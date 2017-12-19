Пенсионерка из Гомеля вышла вечером прогуляться и очутилась в Буда-Кошелевском районе. Как — не помнит

Воскресным вечером 79-летняя гомельчанка вышла на прогулку и попала в Буда-Кошелевский район. Каким образом очутилась за десять километров от Гомеля, пенсионерка не помнит.

Поздно вечером на бабушку обратили внимание сотрудники ГАИ. Пожилая женщина сидела на автобусной остановке д. Уза и не могла объяснить, каким образом оказалась так далеко от дома.

В это время родственники уже вовсю били тревогу: они обратились в милицию с просьбой помочь в поисках бабушки.

Бабушке повезло, что на ее пути встретились инспекторы ГАИ. Они-то и доставили пенсионерку домой в Гомель.