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Пенсионерка из Гомеля вышла вечером прогуляться и очутилась в Буда-Кошелевском районе. Как — не помнит

  • 19 декабря 2017, 15:19
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Воскресным вечером 79-летняя гомельчанка вышла на прогулку и попала в Буда-Кошелевский район. Каким образом очутилась за десять километров от Гомеля, пенсионерка не помнит.

Поздно вечером на бабушку обратили внимание сотрудники ГАИ. Пожилая женщина сидела на автобусной остановке д. Уза и не могла объяснить, каким образом оказалась так далеко от дома.

В это время родственники уже вовсю били тревогу: они обратились в милицию с просьбой помочь в поисках бабушки.

Бабушке повезло, что на ее пути встретились инспекторы ГАИ. Они-то и доставили пенсионерку домой в Гомель.


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Места: Буда-Кошелево (255), Гомель (21112)

Метки: Происшествия (11328), Область (4907)

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