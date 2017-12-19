В Бизнес-школе ИПМ состоится последняя встреча проекта «SMART-ТВ»

21 декабря Бизнес-школа ИПМ проводит последнюю встречу проекта — «SMART-ТВ».
Проект создан для развития бизнес-сообщества в Гомельском регионе, установлению деловых связей среди участников проекта и конечно же в проекте есть образовательный компонент.
Встреча состоится уже 21 декабря, начало в 18.00 в учебном классе Бизнес-школы ИПМ по адресу ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.
Тема встречи «Нематериальная мотивация».
Ни для кого не секрет, что высоко мотивированные сотрудники не только лояльны своему работодателю, но и проявляют больше инициативы, лучше обслуживают клиентов фирмы, приносят больше дохода — и не доставляют никаких проблем. Где же взять таких сотрудников?
Мастер-класс на данную тему проведет Сергей Соловьев — преподаватель программы Executive MBA, научный руководитель квалификационных программ по менеджменту «Профессиональный менеджер» и General Management Program. Соавтор методики подбора персонала Candidate Selection System™.
Более подробная информация о проекте и регистрация по ссылке SMART — ТВ.
Executive МВА, магистр экономических наук, сертифицированный бизнес-тренер и консультант. Многолетний практический опыт управления в компаниях из различных стран и отраслей.
Проходил обучение и стажировался в Институте Адизеса (США), Международной Академии преподавателей бизнес-дисциплин IMTA (Словения) и PennState University (США).
Сергей Соловьев — преподаватель программы Executive MBA, научный руководитель квалификационных программ по менеджменту «Профессиональный менеджер» и General Management Program. Соавтор методики подбора персонала Candidate Selection System™.
SMART-ТВ — это специальный проект Бизнес-школы ИПМ, старейшей частной бизнес-школы Беларуси, для регионального бизнеса! Проект дает возможность руководителям и преподавателям школы встретиться и поговорить на актуальные темы бизнеса, лидерства, мировых трендов.
Встречи пройдут в региональных офисах Бизнес-школы ИПМ с использованием интерактивной образовательной видеосистемы, которая свяжет между собой одновременно 6 регионов: Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Гродно.
Живое общение зрителей-слушателей и спикеров-выступающих, вопросы и ответы, интересные примеры и практический опыт — все это ожидает вас на наших встречах.
Афиша встреч проекта на 2018 год :
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