«Нельзя бездумно убивать». Как биолог Дима ловит волков и вешает на них ошейники с GPS, чтобы сохранить Полесский заповедник

22 ноября, Полесский заповедник, биолог Дмитрий Шамович третью неделю расставляет капканы. Его задача — поймать волков из разных стай, одеть на них GPS-ошейники и отпустить. Проследив за хищниками, ученый надеется доказать, что волки из заповедника не давят телят в колхозах, как утверждают гомельские охотники и чиновники Минлесхоза.

Дима торопится: в заповедник пришел приказ убить 10 волков «в целях снижения негативного влияния на близлежащие территории». Биолог уверен, что никакого негативного влияния нет, а отстреливать животных в заповеднике бессмысленно и опасно, прежде всего, для человека. Ведь если бездумно убивать волков, стая распадется, и одиночки побегут в деревни. А еще расплодятся лисы — основной переносчик бешенства.

Территория Полесского радиационно-экологического заповедника — более 216 тысяч гектар. Заповедник условно делится на глубокую зону (30-километровая зона отчуждения) и экспериментально-хозяйственную зону, в которой уровень радиации меньше, чем в глубокой, но тоже значительный.

В джипе у Димы Шамовича два ящика капканов и приманки для волков — «секретная пахучая смесь» в банке. В багажнике — лопата, бензопила, которая сегодня понадобится нам трижды, чтобы распиливать деревья, упавшие на дорогу. Петля, чтобы ловить волка. Длинный шест со шприцом на конце, чтобы волка временно усыпить. Аптечка — обработать лапу, которая попала в капкан, и взять пробы. И два ошейника с GPS-приемником.

Дмитрий Шамович — биолог. Родился в Витебске. Учился на биофаке в Витебском государственном университете и в аспирантуре Института зоологии Национальной академии Наук Беларуси. После учебы попал в охотхозяйство «Красный Бор» в Витебской области — пригласили развивать экотуризм. Но через два года ушел. Решил попробовать возить туристов сам. Теперь в «Красном бору» у Димы усадьба, где он с женой Анастасией принимает гостей из Великобритании, Бельгии и Нидерландов. В мертвый сезон Дима занимается научной деятельностью для себя. Этой зимой поехал изучать волков в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Отлов волка — продолжение совместного проекта заповедника с французским Институтом ядерной и радиационной безопасности, Университетом Джорджии (США) и Норвежским агентством по радиационной защите. Ошейники для отлова дала «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Они же курируют аналогичное исследование волка в Беловежской пуще.





Спутник показал, что за территорию заповедника волки не выходят

Цель «волчьего» проекта три года назад заключалась в том, чтобы с помощью GPS-ошейников со встроенными дозиметрами посмотреть, какую дозу ионизирующего излучения получают волки за свою жизнь. А еще чувствуют ли они загрязнение — выбирают для жизни территории почище или радиация их не пугает.

Диму пригласили на проект как ловца. Волков он изучает 13 лет. Троих хищников даже держит у себя дома, в усадьбе. Старшему десять лет. Его Дима взял для съемок в документальном фильме про медведей «Красного бора». Двух других — уже для себя. Им сегодня меньше года. Молодых волков тренирует жена Димы Настя, тоже биолог.

Местные волки питаются только дикими животными

В 2014 году команда пометила десять волков. Осенью 2016-го — еще шесть волков и десять енотовидных собак. Помимо накопления радионуклидов, ученые изучали биологию волка: что ест, где ходит, как охотится. Волков выбирали из разных стай. Фотоловушки, расставленные по заповеднику, фиксировали, сколько в этих стаях волков всего. Дима показывает результаты исследований: на карте отмечены точки, где ходили волки — их зафиксировал спутник с помощью ошейника. Основной вывод ученых: за территорию заповедника волки — ни шагу.





— Местные волки питаются только дикими животными, — настаивает Шамович. — Их тут много: косули, енотовидные собаки, лисы, олени, лоси. С октября 2014-го по май 2015-го, за полгода, территорию заповедника покидали только два волка. Оба в период гона. Взрослая самка прошла 100 километров на восток и вернулась назад через неделю. Молодой самец двинул в Украину, прошел 400 километров и не вернулся.

Дима подчеркивает, что случаи выхода волка к людям, конечно, случаются. Но выходят волки-одиночки, а не стаи из заповедника: «Это тоже подтверждено нашими исследованиями с ошейниками. В этом году я повесил ошейник на волка, которого словил в пяти километрах от заповедника на скотомогильнике, в деревне. Этот волк, за все время наблюдения, надолго не заходил в заповедник — держится за его территорией. Он не умеет, судя по всему, охотится на крупных диких копытных. Вот и питается падалью. Те волки, которые умеют и могут добыть лосей и кабанов не пойдут давить коров.





Волков меньше, чем говорит официальная статистика, — значит, стрелять их нельзя

В прошлом году Минлесхоз и охотники Гомельского общества охотников и рыболовов стали говорить о том, что волки из Полесского заповедника разбредаются по всей стране и угрожают людям. Тогда Минприроды разрешило отстрелить десять особей на территории заповедника. В этом году ситуация повторяется — есть решение убить еще десять волков.

— Мы показывали исследования. Показывали, что волки из заповедника никуда не уходят. Но наших доводов оказалось недостаточно, — отмечает Дмитрий. — В прошлые годы мы метили волков, которые живут глубоко в заповедной зоне. В этом году наша задача «окольцевать» тех, что живут близко к границам.





Дима показывает капканы для волков. Створки не смыкаются до конца, оставляют зазор, а значит, не травмируют лапы. Часто волк ранит себя сам, пытаясь вытянуть лапу из западни. Так что проверять капканы нужно ежедневно с самого утра.

Ловить волка — искусство. Любой охотник знает: чтобы поймать волка, нужно быть настоящим мастером. Мы подъезжаем к Бабчинскому лугу. До Чернобыльской аварии тут были поля с рожью и кукурузой. Сейчас всё заросло. В кустах полно лосей, так что волки любят это место. Дима показывает следы: крупные — это лось, помельче — олень. Вот там шла группа кабанов — за ними длинный след тянется из лужи с грязью. А вот тут подрана земля, и можно различить следы от когтей — это место пометил волк. Мы на верном пути.

— Волки любят ходить по дорогам, как и любой зверь, — рассказывает Дима. — На перекрестках, развилках и мостках они часто метят территорию.





Дима аккуратно снимает лопатой верхний слой земли и перекладывает его в пластиковый контейнер — каждую веточку и вмятину потом надо будет восстановить. В ямке устанавливает капкан. Присыпает его землей. Кистью накладывает верхний слой. Брызгает специальной смесью — это приманка. Широкой художественной кистью Дмитрий распределяет сверху листики, хвойные иголки и веточки. Возвращается в машину и заносит точку в GPS-навигатор.

— По данным Минлесхоза, на территории Полесского заповедника 180 волков, — говорит Дима. — Сотрудники считают их по следам, по пересечениям. Этот метод дает не очень точный результат — велика погрешность. Международные исследования с GPS-навигаторами и фотоловушки показали, что волков в заповеднике не больше 100. Десять особей — это 10%, не так уж и мало, правда? В 2010 году учет проводил профессор, исследователь популяции волка Вадим Сидорович. У него тоже вышло меньше, чем у Минлесхоза. Официальная статистика за тот период — 300, ученый насчитал 90.





Стая распадется на непредсказуемых одиночек, которые пойдут за легкой добычей в деревни...

Когда численность завышена, выходит, что животных можно уничтожать налево и направо. По закону регулировать численность животных на территории заповедника запрещено, однако можно стрелять волка в научных целях. Так в прошлом году было получили разрешение на отстрел десяти волков в Полесском заповеднике. Этим летом запрашивали разрешение аж на 95 особей. Выдали снова на десять. На момент публикации из этих десяти убили уже пять волков, двоих отстрелили с вертолета, как об этом рассказали нам в научном отделе заповедника.

Валерий Домбровский, ведущий научный сотрудник экологии и фауны Полесского заповедника поясняет:

— Волков у нас не любят. Но не надо забывать, что это регуляторы леса. Они убивают в первую очередь ослабленных и больных, в том числе бешеных, животных. Держат популяцию копытных в очень хорошем состоянии — в Полесском заповеднике они такие, что в Беларуси в других местах и не встретишь. Кроме того, за 30 лет после аварии, здесь уже сложившаяся экосистема. Равновесие. Любое вмешательство его нарушит. Сначала количество копытных резко увеличится. Потом у них начнутся болезни и эпидемии.

И добавляет, что волки в дикой стае начинают охотиться только с двух лет. До этого момента весь молодняк кормится за счет ядра стаи — нескольких сильных волков, которые охотятся за крупной добычей. Если бездумно отстреливать волков в заповеднике (кто первым попался, того и застрелили), есть большая вероятность убить именно волков-добытчиков. Что станет с молодняком? Валерий говорит, что, не умея охотиться, стая распадется на непредсказуемых одиночек, которые пойдут за легкой добычей в деревни — душить собак.





Волчий вопрос в кабинетах чиновников и европейский опыт

В прошлом году Минлесхоз предложил регулировать численность волков в заповеднике. Совмин стал собирать мнения разных ведомств по этому поводу. Минприроды, МЧС, Минздрав и Академия наук выступили против.

Замминистра МЧС Геннадий Ласута сообщил правительству, что изменение численности животных, особенно хищников, всегда приводит к нарушению биогеоценоза (природное равновесие). Не будет волка — копытные будут бесконтрольно размножаться, следовательно, будет больше болезней. На ликвидацию последствий потребуется много средств, тем более здесь речь идет о загрязненной территории.

Такого же мнения придерживается бывший глава Минприроды Андрей Ковхуто . Он писал в Совмин в 2016 году о польском опыте отстреливания волка в заповедниках. Это привело к тому, что популяция хищника снизилась ниже оптимальной. Поляки до сих пор тратят деньги на ее восстановление. Кроме того, Ковхуто подтверждает, что отстрел волка может привести к росту бешенства среди диких животных, ведь волк — природный регулятор леса. Именно волки регулируют количество лис, которые, в свою очередь, по данным Минздрава, — главная угроза для людей заразиться бешенством. За два года количество пострадавших выросло со 108 до 182 человек (с 2013 по 2015 год).

В западноевропейских странах волка начали массово уничтожать везде, чтобы обезопасить домашний скот. В итоге сэкономили два козла

Еще одно последствие отстрела волков в заповедниках — рождение гибридов собаки и волка, которые отличаются непредсказуемым характером. Об этом предупреждает зампредседателя президиума Академии наук Петр Казакевич:

— Именно такие гибриды и одичавшие собаки могут представлять реальную опасность не только для домашних животных, но и для человека.

Почти любое регулирование численности приводит к негативным последствиям. Директор Хойникского общества охотников и рыболовов Григорий Сыса говорит, что если и вмешиваться в дела природы, то делать это нужно очень аккуратно:

— Все случаи нападения волка на колхозы и фермы должны фиксироваться по факту. Составляется документ, что это именно волк задрал животное, а не просто колхоз потерял и на волка скинул. В этом году в районе было восемь случаев нападения. В прошлом — больше. Но это люди сами спровоцировали: подорвали популяцию кабана, когда в 2013-м началась программа по уничтожению дикого кабана в связи с африканской чумой свиней. Это мы лишили волка завтрака, обеда и ужина.

Во время чумы в Гомельской области было зафиксировано 187 сообщений о случаях нападения волков на хозяйства. Однако на сайте Минприроды зафиксированных случаев нападения волков по всей Беларуси — меньше пяти. Но вокруг заповедника развернулась компания по борьбе с хищником. Григорий Сыса говорит, что охотники в его области убили более 200 волков за территорией заповедника.

— Судя по следам, которые мы мониторим, на территории района совсем немного волков сейчас осталось. Ситуация стабилизировалась, — говорит охотовед. И замечает, что массовые отстрелы никогда не приводят ни к чему хорошему. — Экологического смысла в массовом отстреле волка нет никакого: он стоит на вершине пищевой цепочки, без него вся система рушится. А с экономической... Я писал диссертацию на тему волка в заповедниках. Анализировал, что произошло с этим хищником в западноевропейских странах. Там волка начали массово уничтожать везде, чтобы обезопасить домашний скот. В итоге сэкономили два козла, но уже который год выбрасывают огромные деньги на восстановление популяции волков.





Нужно отличать волков из заповедника от тех, кто живет рядом с человеком

Солнце скоро зайдет, начинается дождь, а капканов нужно поставить еще штуки три-четыре. Связи у Димы в заповеднике нет — телефон не ловит. «Никто не отвлекает», — пожимает плечами биолог. Подробную карту заповедника ловец волков с собой не носит. Машину ведет по памяти. Мы проезжаем заброшенные деревни. Пустые окна. Двери заколочены. В стенах — дыры. Многие крыши обвалились. Во дворе одного из домов пасется лошадь:

— Если волки из заповедника не нападают на деревни, то кто нападает? — спрашиваем у специалиста.





— Ученые выделяют два типа волков: те, что живут в заповедниках и других крупных малонаселенных лесных массивах, питаются дикими животными. И те, что живут рядом с людьми, питаются за счет человека: ходят по свалкам, скотомогильникам, давят собак, — отвечает Валерий Домбровский. — Таких волков называют синантропными и их численность нужно регулировать. Это делают охотники — стрелять волка в Беларуси, исключая заповедники, можно где угодно. Но часто за синантропных волков отвечают их дикие собратья. Собаку в деревне съел синантропный волк-одиночка, а облаву устраивают на волчью стаю в соседнем заказнике или национальном парке.

А Дима рассказывает, как в этом году повесил ошейник на волка, которого словил в пяти километрах от заповедника на скотомогильнике, около деревни. Этот волк питался в основном на свалках и скотомогильниках за пределами заповедника, там же на пустырях и в перелесках проводил большую часть времени. Он не умеет, судя по всему, охотится на диких копытных. Вот и питается падалью:

— Те волки, что умеют и могут добыть лосей и кабанов, не пойдут давить коров, — уверен Дима.

Впереди еще восемь месяцев слежения. Ошейник автоматически отщелкнется только в августе следующего года. Все это время за ним будет проводится наблюдение.





«Пришлось программу делать»

За день мы успеваем поставить девять капканов. Темнеет — возвращаемся на КПП. Ночевать на территории заповедника запрещено, так что мы возвращаемся только утром следующего дня. Чтобы проверить, попались ли в наши капканы волки. На въезде в заповедник встречаем вертолет МЧС. Местные говорят, именно на этом вертолете отстреливают волков с неба — те самые разрешенные десять особей.





Непонятно, почему год назад все министерства, кроме Минлесхоза, были против отстрела волков в заповеднике, а сегодня выдали разрешение.

Известно, что в июне 2017-го после посещения Гомельской области Александр Лукашенко поручил Академии наук, Министерству природы и Госинспекции охраны животного и растительного мира «выдать разрешение на изъятие необходимой численности волков» в заповеднике. По плану волков должны отстрелять до конца года.





Замдиректора заповедника по научной работе Иван Яночкин сообщил, что на отстрел волков в срочном порядке придумали научное обоснование: «Пришлось программу делать». Программа еще не утверждена, но по ней уже убили пять хищников, отмечает Яночкин. В документе написано, что волков изымают для научных исследований: по костям зверя будут определять, сколько в них накопилось трансурановых элементов.

В программе научных исследований Полесского заповедника до 2020 года волка нет. Этого хищника ученые исследовали много лет, по нему уже есть немало научных работ. Текущий бюджет планировалось использовать для изучения птиц, рукокрылых, рыб и паразитов. Не на волков.





Дмитрий, как человек более десяти лет изучающий хищника, сомневается в научности этого обоснования:

— Вот вы подстрелили волка, взяли пробу, но вы же не знаете, откуда волк пришел? В грязной территории жил или чистой? Как долго? Может вы его в глубокой зоне подстрелили, а он просто мимо из Украины пробегал и в этой грязной зоне никогда не жил. Научная ценность этого исследования — ноль полный. Такую работу и не опубликуешь нигде.

Сегодня волк в наши капканы не попался. Когда Дима обнаруживает хищника, на помощь к нему приезжают коллеги, вместе с которыми он ловит животное, вешает на него GPS-ошейник и отпускает на волю.

Впереди совсем мало времени — с наступлением сильных морозов волка уже нельзя будет словить в капкан. Так что Дима остается. Он рассчитывает, что его исследование может спасти хищника и уберечь чиновников от фатальных ошибок. Надежда есть: в Беловежской пуще после подобного исследования второй год действует мораторий на отстрел волков.

Исследование Димы еще не закончено. Нужно как минимум полгода, чтобы доказать однозначно, что волки из заповедника не вредят людям. Пока же стрелять волков в заповеднике безответственно и опасно. Кроме того, на сам процесс отстрела — вертолет и команду охотников — уходят большие деньги, которые можно было бы потратить на что-то полезное.