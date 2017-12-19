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Фотофакт: метель и обильный снегопад проверили гомельчан на готовность к зиме

  • 19 декабря 2017, 12:34
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Минувшим вечером в Гомеле резко установилась настоящая зимняя погода.


Метель и снег многих застала врасплох — особенно автолюбителей. Как ранее писали «Сильные новости», за прошедшие сутки в области было зарегистрировано 55 ДТП. А уже сегодня стихия превратилась в «мороз и солнце, день чудесный».


Еще больше фотографий зимнего Гомеля вы найдете в нашем Инстаграме.


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Места: Гомель (21112)

Метки: Общество (28378), Главное (5553)

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