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Из-за неожиданного снегопада за сутки в области зарегистрировано 55 ДТП

  • 19 декабря 2017, 11:48
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Из-за резкого ухудшения погоды ГАИ ввела план «Снежные заносы».

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей выбирать скорость движения с учётом погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать необдуманных маневров на скользкой дороге.

Пешеходам также следует быть осмотрительными, не перебегать дорогу перед транспортом, пользоваться только переходами и сохранять бдительность.


gomel.today
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