За четыре года лишь дважды бывал на улице. Как глухой гомельский инвалид-колясочник борется за возможность выходить из дома

За 48 лет жизни судьба много раз испытывала Александра на прочность. Дважды терял родителей, смирился с неизлечимой болезнью. Как итог — инвалидная коляска, которая приковала к квартире, и полное одиночество. Но даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации, он собирается бороться дальше. За что? Банально иметь возможность самому выехать из дома на улицу.

Говорят, беда не приходит одна. Испытания в жизни Александра Грицкина начались с большой трагедии еще в раннем детстве — когда ему было 3 года, нетрезвый отец застрелил мать из ружья. В одночасье он лишился родителей и оказался в интернате, где в скором времени попал под программу усыновления.













Своих новых родителей Александр вспоминает с тоской. Новые мама и папа трепетно и с любовью относились к усыновленному ребенку, были хорошими родителями. Когда в 18 лет болезнь начала проявляться, они до последнего пытались помочь с лечением. Скоро будет 12 лет, как они умерли, и как он осиротел во второй раз.













Первые признаки его болезни начали проявлять еще в юности. Но тогда, тридцать лет назад, мало кто понимал, что из себя представляет Атаксия Фридрейха — генетическое заболевание с мутацией девятой хромосомы. Атаксия Фридрейха сопровождается поражением не только нервной системы, но патологическими изменениями, которые происходят в сердце, органе зрения, эндокринной системе и опорно-двигательном аппарате. Простым языком, постепенно болезнь отбирает у человека возможность самостоятельно передвигаться. Руки и ноги теряют чувствительность, постоянный тремор, невозможность писать. В ранней стадии проявления болезни высока вероятность потери слуха и зрения. В поздних стадиях — полный паралич. Максимальная продолжительность жизни около 35 лет, но при активном образе жизни, постоянных нагрузках на организм — можно прожить до старости.









В лечении этой патологии не поставлена точка. Но, на данный момент, исцелиться от этого недуга невозможно. Люди, унаследовавшие от своих родителей это заболевание, вынуждены самостоятельно бороться за свою жизнь. Медицина предлагает лишь симптоматическую терапию в лечении искривления позвоночника, сахарного диабета, оперативного лечения катаракты, а так же массажи и ЛФК.









По некоторым данным, Атаксия обнаруживается у 2-7 из 100000 человек, и начинается проявляться лишь в том случае, когда ребенок наследует искаженный ген и от отца, и от матери. Именно это и произошло с Александром.













Еще со школьных времен, учителя стали замечать первые признаки болезни. Неуверенность и пошатывания в ходьбе, слабость и дрожания рук. В 18 лет Александр полностью оглох.

Но стоит ему отдать должное, при наличии такого списка недугов, Александр не планировал сесть на шею родителей. С 15 лет старался работать. До группы инвалидности успел получить квалификацию водителя электрокара и электропогрузчика. Активный образ жизни позволил Александру до сорока лет не чувствовать себя инвалидом. Он был женат. Именно благодаря тому, что жена в прямом смысле не разрешала ему садиться в инвалидное кресло, он передвигался на двух костылях.













Разлад в семье, смерть родителей, подкосят даже полностью здоровых людей. Так получилось, что Александр не только потерял всех, кто был ему дорог, но и оказался на улице. К тому моменту силы в руках и ногах почти не было, да и не осталось тех, кто был неравнодушен к его инвалидности. Больше полугода Александр бомжевал на улице. Передвигался на инвалидной коляске. Вспоминать тот период ему трудно. Уже четыре года как у него появился новый дом.









Сейчас Александр живет в арендной квартире, которое получилось «выбить» у государства. Ему, как инвалиду первой группы, было положено социальное жилье, но к тому моменту, подобную недвижимость перевели в статус коммерческого. Сейчас чуть меньше половины он тратит на оплату этой однокомнатной квартиры. К слову, пенсия по инвалидности составляет 350 рублей. На квартиру уходит около 150 рублей. На остаток пенсии Александр себя не балует. Живет скромно.









К слову, общаться с Александром приходить через блокнот. Он дрожащими руками берет написанные на листочке вопросы, долго всматривается в каждую букву, и только потом, медленной и невнятной речью, тщательно подбирая каждое слово, рассказывает о том, с чем приходится сталкиваться каждый день.

«Недавно подарили картофелечистку. Соцработник принесла несколько мешков картошки. Вы идите, посмотрите в мой холодильник, — улыбается Александр, рассказывая про свой быт. — Там же пусто. Попросил Аллу к Новому Году купить мне курицы. Вот приготовлю ее и буду отмечать».





Соцработник Алла — единственный человек, который сейчас навещает Александра. Два раза в неделю, по одному часу сорок минут. Ровно столько положено на каждого подопечного. А их у Аллы десять человек.

«Саша хорошо справляется сам по дому. Сам себе готовит, моется. Я только прихожу, полы помою, продукты ему куплю и убегаю дальше. Иногда он мне жалуется на свою жизнь, одиночество. Пробирает его. А я ему в ответ: "У тебя пенсия 350 рублей, а у меня зарплата 300. Тебе ж одежда не нужна, никуда не ходишь. А у меня двое детей!" Все свое общение он находит в интернете. Так и сидит целыми днями у окна».





Когда Алла ушла в отпуск, к Александру прислали подменную соцработницу Татьяну. Благодаря ее усилиям, в квартире Александра появился световой звонок. Когда кто-то звонит в дверь, сразу в трех комнатах, кухне, спальне и ванной, загорается лампочка. Кроме этого, в туалете появился маленький умывальник и зеркало, что облегчает Александру делать утренние процедуры и бриться.

За четыре года жизни в этой квартире, Александр был на улице лишь дважды. Татьяна возила его к врачу в надежде на получение слухового аппарата. Но слух утерян полностью. Второй раз — так же в поликлинику. Заодно, говорит Александр, немного прогулялись по дороге домой. Чтобы полностью не терять связь с миром, Татьяна оборудовала небольшой складной деревянный столик возле окна.





Казалось бы, Александр добился невиданного прогресса. Не все инвалиды могут похвастаться даже арендным жильем. Но сейчас он столкнулся с самой большой проблемой — эта квартира стала для него тюрьмой. Все о чем, он может мечтать — выходить на улицу на свежий воздух. Ведь с его болезнью, именно активный образ жизни продлевает ему жизнь. Но за четыре года болезнь отобрала и продолжает отбирать последние силы.





Через Фейсбук Александр познакомился с неравнодушными людьми. Они организовали благотворительный сбор на покупку инвалидной электроколяски. Ведь все фонды, общества помощи инвалидов, на данный момент, помогают только детям-инвалидам: «Я везде получал отказ, куда только не писал. Я как списанный материал. Никто не хочет заниматься стариками».

Наталья живет в Чехии. Она, ее друзья, друзья друзей, помогли собрать около 2000 евро из необходимых 2500 евро хотя бы на поддержанную электроколяску, которую можно приобрести в Гомеле.

Коляска имеет улучшенную проходимость и возможность управлять одним пальцем. Болезнь прогрессирует, и возможно, в скором времени, это движение будет единственным, что сможет позволить себе его тело.

По словам лечащего врача Александра, такая коляска ему не нужна. Чтобы водить ее, необходимо пройти обучение, но так как он потерял слух, это не представляется возможным. Так же государственная поликлиника выдала Александру ручную коляску для передвижения по улице, сложенная она стоит в углу квартиры из-за ненадобности.

Но реализация первой цели близка, даже не смотря на то, что врачи говорят. Остается вопрос «Как выехать из дома?». И на него пока нет ответов. Александр написал письмо в Администрацию Президента, где получил ответ. «...мероприятия по установке специальных электромеханических подъемных устройств для инвалидов-колясочников на пригласительном лестничном марше в подъездах многоквартирных жилых домов не предусмотрены. Ориентировочно стоимость всего комплекса работ составляет около 25000 рублей».

Если купить коляску можно будет в ближайшем будущем, то выехать на ней самостоятельно будет невозможно. Каждый раз нужно будет сносить Александра из квартиры к подъезду. Но делать это некому. Ни друзей, ни родных у Александра нет. Может быть, в будущем в бюджете появится возможность установить подъемный лифт за счет государства, но болезнь Александра вряд ли будет дожидаться этого момента.

Очевидное решение, чтобы иметь возможность хоть иногда жить полноценной жизнью, позволять себе прогулки, дышать свежим воздухом — необходимую сумму на установку подъемника Александр будет собирать сам, через интернет, благодаря неравнодушным людям. Б.у. подъемник в РБ можно приобрести от 10000 рублей.

Как вы можете помочь Александру Грицкину:

Перевести деньги на благотворительный счет



Raiffeisen bank (Austria)

Международный номер счета и код банка (sort code и account number):

IBAN AT45 3200 0090 1221 3401

BIC RLNWATWW (SWIFT)

Имя владельца счета: Natallia Niachai

Контакты Александра Гринцина вы можете уточнить в редакции «Сильных новостей» gomel.today@gmail.com

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