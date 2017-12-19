В Гомельской области сотрудникам ГАИ дважды пытались дать взятку за перевозку ребенка без детского кресла

На Гомельщине горе-автомобилисты не прекращают попыток подкупить сотрудников ГАИ. С разницей в сутки им снова предлагали взятки.

В Калинковичах инспекторы остановили «Жигули». Водитель перевозил ребенка без специального детского кресла. Во время проверки оказалось, что 29-летний гражданин не имеет водительского удостоверения. А транспорт не проходил техосмотр.

О дальнейших событиях рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

— Нарушитель предложил взятку и был предупрежден об уголовной ответственности. Тем не менее он положил деньги под радиостанцию на панели служебного автомобиля. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении водителя составлено 3 протокола. И это лишь верхушка айсберга неприятностей. Главная из них — возбуждение уголовного дела.

Через сутки история, будто списанная под копирку, произошла в Лунинце. В Брестской области гомельские инспекторы работали по обмену экипажами. Их внимание привлек Nissan, водитель которого также перевозил ребенка без кресла. И тоже не имел удостоверения. Зато на стекле авто имелась запрещенная тонировочная пленка. Проигнорировав предостережение, нарушитель сунул деньги под сиденье служебного авто. И был неприятно удивлен не тем результатом, которого ждал.

С начала года за попытки подкупа инспекторов ГАИ Гомельщины возбуждено уже 10 уголовных дел. Примечательно, что в 2016-м было лишь несколько таких фактов. Всплеск коррупционных настроений среди горе-водителей не поддается логике. Ведь финал всегда один — задержание, следствие и суд. Фигурантам таких дел грозит до 5 лет лишения свободы.