Мир техники 01/12 - 31/11:
ТРИВИЖН 11/12 - 24/12:

Житель Добрушского района пытался зарезать собутыльника в Гомеле

  • 19 декабря 2017, 10:09
  • 1393
  • 0



17 декабря в 18:40 50-летний житель деревни Алес повздорил с 39-летним гомельчанином у него в квартире.

Ссора быстро привела к поножовщине. Потерпевшего с колото-резаными ранами лица, шеи и грудной клетки госпитализировали, сообщает МВД. Подозреваемый задержан.


gomel.today
Вондел 18/12 - 27/12:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21112)

Метки: Криминал (9048)

Комментарии правила
ТРИВИЖН 18/12 - 24/12:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 19/12 - 20/12:

Самое читаемое