Житель Добрушского района пытался зарезать собутыльника в Гомеле

Кастинги Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» проходят по всей стране по 11 февраля. В Гомеле он состоится 23 декабря в 15.00 в Центре моды и&nbs...
Через семь лет после разгрома протеста 19 декабря 2010 года суть политического режима все та же, но теперь ему приходится играть тоньше......
15 декабря поздно вечером возле одного из магазинов мужчина шокировал прохожих своим внешним видом. Несмотря на зимнюю морозную погоду, он разгуливал на протяжении часа со&nbs...
18 декабря прокуратура Вилейского района передала в суд дело в отношении подростка, который сломал нос другому несовершеннолетнему....
Бывший биатлонист, нынче — известный фотограф Доминика Цуда на протяжении нескольких лет выпускает календарь, для которого снимаются крутые спортсмены, танцоры и другие творческие люди ...
Ноябрьская инфляция в Беларуси составила 0,5%. Больше всего в прошлом месяце подорожали платные услуги — на 0,8%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в ноябре изменились цены на&nbs...
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