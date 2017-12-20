Уникальный квест-рум для взрослых и детей теперь и в Гомеле!

В Гомеле открылся уникальный квест-рум для детей и взрослых — зеркальный лабиринт «Алиса в Зазеркалье» в ТРЦ «Секрет». Это пятый зеркальный лабиринт сети «Алиса в Зазеркалье», подобные объекты есть в Минске, Бресте, Могилеве, Бобруйске и уже в Гомеле! Удивительный аттракцион для детей и взрослых, который окунет тебя в мир зеркальной магии.

Ты ощутишь себя совершенно по-новому, полностью потеряешь ориентацию в пространстве, и получишь ни с чем несравнимые эмоции и отличные фотографии на память. Кстати, у нас можно провести необыкновенную фотосессию ;-)

Благодаря современным спецэффектам сказка Льюиса Кэрролла обрела новые краски. Главная задача квеста — отыскать выход из необычного лабиринта, который таит множество загадок, кажется живым и завораживает своей красотой. Тебя ждут сотни зеркал и запутанная сеть магических коридоров, внезапные развилки, повороты и тупики, рассказы Чеширского кота и завораживающая музыка... Во время путешествия важно не потеряться в собственных отражениях, выйти на верную тропу, преодолев оптическую иллюзию.





Также ты можешь сделать оригинальный и не дорогой подарок своим близким — приобрести подарочный сертификат на любое количество посещений зеркального лабиринта, воспользоваться которым можно в любом городе сети (Минск, Брест, Могилев, Гомель, Бобруйск).

У «Алисы в Зазеркалье» есть собственная валюта — Alisa Money. Каждому кто найдет выход из лабиринта, платят 1 Alisa Money. Курс 1:1 к белорусскому рублю. Чем больше посещений, тем больше Alisa Money. Есть и бонусы! Если придешь второй раз с другом —ты получишь 2 Alisa Money + 1 Alisa Money другу. Деньги можно накапливать и покупать фирменную сувенирную продукцию (подушки, кружки, пазлы, блокноты, брелки и др.) или рассчитываться ими при посещении лабиринта. Также Alisa Money можно выиграть в конкурсах в социальных сетях.





Группы от 4 человек получают скидку на посещение аттракциона. Детям до 3 лет — вход бесплатный!





И еще отличная новость, имениннику в День рождения — вход бесплатный (при предъявлении документа). Приходи большой и дружной компанией, ведь вместительность лабиринта до 15 человек и проведи свой праздник незабываемо!





Чудеса случаются каждый день!

Гомель

ТРЦ «Секрет»

4 этаж

Гагарина, 65

ежедневно 10:00-20:00

+375(29)194-20-04

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