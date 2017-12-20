Уникальный квест-рум для взрослых и детей теперь и в Гомеле!

В Гомеле открылся уникальный квест-рум для детей и взрослых — зеркальный лабиринт «Алиса в Зазеркалье» в ТРЦ «Секрет». Это пятый зеркальный лабиринт сети «Алиса в Зазеркалье», подобные объекты есть в Минске, Бресте, Могилеве, Бобруйске и уже в Гомеле!
Удивительный аттракцион для детей и взрослых, который окунет тебя в мир зеркальной магии.
Ты ощутишь себя совершенно по-новому, полностью потеряешь ориентацию в
пространстве, и получишь ни с чем несравнимые эмоции и отличные
фотографии на память. Кстати, у нас можно провести необыкновенную
фотосессию ;-)
Благодаря современным спецэффектам сказка Льюиса Кэрролла обрела
новые краски. Главная задача квеста — отыскать выход из необычного
лабиринта, который таит множество загадок, кажется живым и завораживает
своей красотой. Тебя ждут сотни зеркал и запутанная сеть магических
коридоров, внезапные развилки, повороты и тупики, рассказы Чеширского
кота и завораживающая музыка... Во время путешествия важно не потеряться
в собственных отражениях, выйти на верную тропу, преодолев оптическую
иллюзию.
Также ты можешь сделать оригинальный и не дорогой подарок своим
близким — приобрести подарочный сертификат на любое количество посещений
зеркального лабиринта, воспользоваться которым можно в любом городе
сети (Минск, Брест, Могилев, Гомель, Бобруйск).
У «Алисы в Зазеркалье» есть собственная валюта — Alisa Money. Каждому
кто найдет выход из лабиринта, платят 1 Alisa Money. Курс 1:1 к
белорусскому рублю. Чем больше посещений, тем больше Alisa Money. Есть и
бонусы! Если придешь второй раз с другом —ты получишь 2 Alisa Money + 1
Alisa Money другу. Деньги можно накапливать и покупать фирменную
сувенирную продукцию (подушки, кружки, пазлы, блокноты, брелки и др.)
или рассчитываться ими при посещении лабиринта. Также Alisa Money можно
выиграть в конкурсах в социальных сетях.
Группы от 4 человек получают скидку на посещение аттракциона.
Детям до 3 лет — вход бесплатный!
И еще отличная новость, имениннику в День рождения — вход бесплатный
(при предъявлении документа). Приходи большой и дружной компанией, ведь
вместительность лабиринта до 15 человек и проведи свой праздник
незабываемо!
Чудеса случаются каждый день!
Гомель
ТРЦ «Секрет»
4 этаж
Гагарина, 65
ежедневно 10:00-20:00
+375(29)194-20-04
Мы в социальных сетях сетях:
ВКонтакте — vk.com/alisazerkala
Instagram — @alisazerkala, @alisagomel1
Самое обсуждаемое
Видеофакт: в Волотове маршрутка на переходе сбила женщину (обновлено)
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Новый скандал в гомельской школе: родители готовы обратиться в прокуратуру
«В Беларуси на меня смотрят, как на быдло!» Откровенное интервью гомельского стриптизера с 10-летним стажем
«Белорусский партизан» сменил доменное имя из-за блокировки
В Гомельской области сотрудникам ГАИ дважды пытались дать взятку за перевозку ребенка без детского кресла
«Когда постоянно движешься — не мёрзнешь»: на «СтанкоГомель» в декабре работают без отопления — отключили за долги