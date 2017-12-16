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Фотофакт: елки, апельсины, мишура — в Гомеле открылись новогодние ярмарки

  • 16 декабря 2017, 16:41
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С 16 декабря в Гомеле начали работать елочные новогодние ярмарки, на которых кроме новогодних зеленых красавиц гомельчане и гости города над Сожем могут приобрести различные украшения и атрибуты праздника. Ярмарки в разных микрорайонах Гомеля будут работать до конца года.


Фото Сергея Холодилина, БелТА
СТО 16/12 - 17/12:
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