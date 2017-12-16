«Когда постоянно движешься — не мёрзнешь»: на «СтанкоГомель» в декабре работают без отопления — отключили за долги

Мозг лучше и быстрее работает в холод. Ну, а как быть, если на твоём рабочем месте каждый день морозная свежесть? Причём, такая, что зуб на зуб не попадает.

Анатолий Лапуть, главный технический инспектор Гомельского областного объединения профсоюзов: «15 градусов. 15 градусов — по СанПиНу это уже прохладно».







Начало, само по себе, многообещающее.





Виктор Чикунов, слесарь механосборочных работ ОАО «СтанкоГомель»: «Когда постоянно движешься, шевелишься, мы ж люди физического труда, то оно особо и не мёрзнешь».







Жаловаться на условия труда в присутствии начальства не принято ни на каком предприятии. Проверки приходят и уходят, а людям продолжать работать вместе. Но есть факты, которые просто невозможно отрицать: например ледяные батареи. И тогда находятся вполне себе объективные причины.

Экономия, рачительность, забота о росте экономических показателей

Иван Чернейко, главный инженер ОАО «СтанкоГомель»: «У нас накопилась задолженность по плате за теплоэнергию. Предприятие отключено от подачи теплоэнергии. Для минимизации последствий разработаны мероприятия: выдана спецодежда, оборудованы комнаты для обогрева».







Отопление отключено. В цехах, где вокруг один металл и минимум работающего оборудования — эффект холодильника.

Положенные телогрейки и тёплые рукавицы мало спасают, когда окоченевшими пальцами приходится настраивать тончайшую электронику современных станков. При этом отопление руководство обещает включить при первых же морозах. Цинично добавляя: «Мы же не можем разморозить систему».



То есть, трубы нынче важнее живых людей.









Анатолий Лапуть: «Электрочайники? Есть. Микроволновка? Есть. Я её здесь не вижу».







Вот это ноу-хау: микроволновая печь в кабинете начальника цеха, а не в обеденной зоне рабочих. То есть, хочешь тёплый обед — жди под дверью.

И это при том, что столовой или буфета на предприятии нет: люди едят то, что принесли из дому. Вот такая экономия.

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси: «В Гомельской области из 202 обследованных предприятий нарушения были зафиксированы на 65. Среди отмеченных нарушений: необеспечение работников утеплённой специальной одеждой, несоблюдение температурного режима. На ряде предприятий в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективном договоре отсутствует норма, которая предусматривает предоставление регламентированных перерывов».







При таком отношении к делу, ждать от рабочих трудовых подвигов не приходится.

Холод, пронизывающий до костей, не добавляет не только желания работать, но и здоровья. А это уже дополнительная нагрузка на бюджет: оплата больничных и работы врачей.

Кроме того, как показывает жизнь, перехитрить природу удаётся не всем.

Несколько лет назад мороз оказался быстрее, чем начальство одного крупного гомельского предприятия. Оперативно запустить отключённую в целях экономии систему отопления не удалось, она была просто уничтожена.