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В Гомеле для участия в местных выборах-2018 зарегистрировалось 58 инициативных групп

  • 16 декабря 2017, 14:33
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Такие данные были озвучены на заседании Гомельской городской избирательной комиссии, которое прошло утром 15 декабря.

По информации секретаря комиссии Татьяны Марченко, на 14 декабря в комиссию поступили документы на регистрацию еще 8 инициативных групп, сообщает сайт Правозащитного центра «Вясна».

Ранее комиссия уже зарегистрировала 51 группу. «По одному из выдвиженцев были вопросы, он не правильно указал избирательный округ. Тем не менее, он уже исправил свою ошибку и есть предложение зарегистрировать всех», — заявила секретарь.


gomel.today
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