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И ста лет не прошло: в Гомеле избавились от последней советской звезды на елке

  • 16 декабря 2017, 13:28
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Рождественская звезда впервые появилась на площади Восстания.

Последние годы сайт Katolik.life писал о «звездном» вопросе — для кого-то не важном, а для кого-то принципиальном. Когда после распада Советского союза главные праздничные елки Минска и других городов Беларуси вместо советской звезды стали украшать Рождественскими, в Гомеле на верхушках елей по-прежнему красовались советские красные пятиконечные звезды. Красная звезда обычно называлась «марсовой звездой» по имени древнеримского бога войны Марса, поэтому используется в армейской и государственной символике многих стран, в том числе тех, где были установлены военные диктатуры.

Но вот первая Вифлеемская или Рождественская звезда появилась на площади Победы, на Привокзальной площади, а через год — и на главной елке на центральной площади Ленина. «Оплотом советского прошлого» в центре Гомеля все эти годы оставалась ель на площади Восстания. И, наконец, в преддверии нового 2018 года, здесь тоже украсили ель символом христианского торжества — Рождества Христова. Праздничное дерево сразу же похорошело, не правда ли?

Символично, что это произошло в 100-летний юбилей Фатимских объявлений Девы Марии и в 100-летие кровавой революции большевиков, после которой начались гонения на Церковь, запрет христианских праздников, а главные ели стали украшать коммунистическим символом вместо Вифлеемской звезды. Кстати, именно Пресвятая Богородица в Фатиме предсказывала распад империи зла — СССР.


katolik.life
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