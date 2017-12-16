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В Гомеле зажглась Новогодняя ёлка — фото, видео

  • 16 декабря 2017, 14:17
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Олег Белоусов, Гомельская правда
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